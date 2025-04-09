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台灣偷晶片生意？鄭崇華：美國那傢伙是用搶的

2025/04/09 19:14

天下文化今天下午舉行《從邊緣到核心》新書發表會。（記者洪友芳攝）天下文化今天下午舉行《從邊緣到核心》新書發表會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕美國總統川普屢次公開揚言「台灣偷走晶片生意」，台達電創辦人鄭崇華今在一場新書發表會中，憤憤不平指「美國那傢伙說我們偷的，那他是用搶的」，引起在場大笑，他並肯定台積電能做到今天地步，非常不容易且可敬，面對川普對等關稅擾亂全球，台灣也受到衝擊，他呼籲國人要團結，堅持下去。

台灣半導體開路先鋒、前工研院院長史欽泰也表示，台灣沒有偷走美國晶片生意，「台灣偷走晶片生意」是非事實說法，台灣半導體能走到今天，完全是努力得來的，川普就是知道美國在晶片生產製造落後台灣，打不贏才說偷走，他現在已承認台灣在生產製造比美國強。

史欽泰是台灣當年派出去美國RCA取經，學習半導體數技術的工程師團隊成員之一，他說，當時，美國半導體沒有一家大公司願意幫人家生產代工，因為認為代工不重要，專業晶圓代工更沒有人做過，這是台灣創新的模式。

他並說，台灣評估要做還預估達10年才能回收，因初期生產價值低的晶片，也因沒有威脅，人家也不在意，等慢慢做大到現在領先，且培養出服務客戶的精神，重視誠信，這是台灣的競爭優勢，未來如何持續保持領先，這是我們要好好思考之處。

台大經濟系名譽教授陳添枝也指出，台灣半導體業從無到有，是很多人經過五十年的努力成果，「沒有一樣是偷來的」，「英特爾曾對很多台灣公司提告，但沒有人被告成」，當台灣將半導體業發展成「矽盾」，變成美國要來搶，川普的想法是「你的就是我的」，對待台灣半導體業就像對加拿大的汽車業等一樣。

對於川普祭出高關稅、赴美國投資設廠，引發全球亂局，陳添枝也說「大家不要太焦急」，台灣代工廠就是「以客為尊」，保持技術優勢是競爭的優勢，到美國生產成本雖較高，客戶需要就由客戶買單，投資規模取決客戶，他認為「台灣生產成本最有優勢」，如果美國做不成，最後還是要回台灣，台灣是半導體供應鏈最佳靠山與最大保證。

天下文化今天下午舉行《從邊緣到核心》新書發表會，到場參加的產學知名人士包括鄭崇華、台達電董事海英俊、敦泰電子董事長胡正大、旺宏電子總經理盧志遠、漢民科技副董事長許金榮、鈺創科技董事長盧超群、世界先進董事長方略、中鼎集團總裁余俊彥、國立陽明交通大學副校長孫元成、奇景光電副董事長蔡志忠、清華大學科技管理學院榮譽講座教授金聯舫、台灣創生產業平台創辦人黃日燦等。

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