航空貨運價量揚 台驊3月營收雙增

台驊3月營收雙增。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）3月合併營收達17.39億元，月增4%，年增3.82%。其中，海運營收9.14億元，年減3.24%、空運營收4.94億元，年增32.04%、鐵路營收1.00億元，年增2.47%，內貿物流則為2.29億元，年減10.78%。

展望未來，台驊表示，隨著美國川普政府宣布的全面性關稅措施，全球貿易緊張情勢再度升溫，此政策將對所有進口美國的商品課徵基準關稅，並針對特定國家加徵更高比例的對等關稅，預期將進一步加劇國際間的貿易摩擦，推升全球通膨壓力，並加重經濟衰退風險。此外，此波關稅措施可能導致美國消費市場商品價格顯著上漲，進一步壓縮企業營運空間與消費者支出能力，對全球供應鏈與跨境貿易環境帶來深遠影響。

請繼續往下閱讀...

台驊表示，3月海運市場呈現明顯價格修正，尤以亞洲出口至歐洲及北美航線跌幅最為顯著，農曆年後，船公司陸續恢復航班與艙位供應，整體市場需求並未同步回升，供需失衡導致運價持續下滑。相較之下，空運業務成為3月成長主力，主要是因應美國即將對中國及部分亞洲製造品項實施新一輪關稅，許多出口商選擇在3月底前提前出貨，以避開潛在的成本上漲風險，帶動空運需求顯著增長，電商貨量亦自農曆年後明顯回升，進一步推升空運出貨動能。

鐵路運輸方面，台驊指出，受海運運價持續探底影響，價格優勢被壓縮，使其在亞歐運輸市場的替代吸引力下降，需求動能相對疲弱。至於內貿物流，因部分客戶調整庫存結構，短期內抑制了出貨意願與補貨節奏，導致內貿運輸需求呈現下滑趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法