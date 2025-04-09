晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

航空貨運價量揚 台驊3月營收雙增

2025/04/09 19:12

台驊3月營收雙增。（擷取官網）台驊3月營收雙增。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）3月合併營收達17.39億元，月增4%，年增3.82%。其中，海運營收9.14億元，年減3.24%、空運營收4.94億元，年增32.04%、鐵路營收1.00億元，年增2.47%，內貿物流則為2.29億元，年減10.78%。

展望未來，台驊表示，隨著美國川普政府宣布的全面性關稅措施，全球貿易緊張情勢再度升溫，此政策將對所有進口美國的商品課徵基準關稅，並針對特定國家加徵更高比例的對等關稅，預期將進一步加劇國際間的貿易摩擦，推升全球通膨壓力，並加重經濟衰退風險。此外，此波關稅措施可能導致美國消費市場商品價格顯著上漲，進一步壓縮企業營運空間與消費者支出能力，對全球供應鏈與跨境貿易環境帶來深遠影響。

台驊表示，3月海運市場呈現明顯價格修正，尤以亞洲出口至歐洲及北美航線跌幅最為顯著，農曆年後，船公司陸續恢復航班與艙位供應，整體市場需求並未同步回升，供需失衡導致運價持續下滑。相較之下，空運業務成為3月成長主力，主要是因應美國即將對中國及部分亞洲製造品項實施新一輪關稅，許多出口商選擇在3月底前提前出貨，以避開潛在的成本上漲風險，帶動空運需求顯著增長，電商貨量亦自農曆年後明顯回升，進一步推升空運出貨動能。

鐵路運輸方面，台驊指出，受海運運價持續探底影響，價格優勢被壓縮，使其在亞歐運輸市場的替代吸引力下降，需求動能相對疲弱。至於內貿物流，因部分客戶調整庫存結構，短期內抑制了出貨意願與補貨節奏，導致內貿運輸需求呈現下滑趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財