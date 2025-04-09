紡織業第一槍！廣越宣布實施庫藏股 買回1500張

廣越從4月10日至6月9日，預計以每股78元至120元的價格，從市場上買回公司普通股1500張。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工大廠廣越（4438）今日苦吞第3根跌停，股價3天重摔26.96%，營運團隊開出紡織族群實施庫藏股的第1槍，從4月10日至6月9日，預計以每股78元至120元的價格，從市場上買回公司普通股1500張，以維護公司信用，同時強化股東權益並提升投資人信心。

廣越3月營收9.15億元，月增10.7%、年增19.53%，今年首季營收累計達27.57億元，季減18.64%、年增16.57%，維持強勁成長態勢；對此，董事長吳朝筆說，集團訂單能見度已看到第3季，面對美國近期調升越南、孟加拉、柬埔寨等地進口關稅，全球服飾供應鏈正經歷新一輪調整。

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吳朝筆觀察，在高端機能服飾領域，目前尚無具備規模、技術與成本優勢的全面免稅替代產地，廣越的多產地配置策略因此更顯關鍵。公司目前於越南、羅馬尼亞、約旦、中國設有產線，具備彈性調度與風險分散能力。越南政府已積極與美國談判中；中國廠區則全部以內銷為主，受美關稅影響有限；而約旦產線在新政策下僅擬課稅20%，在課稅產地中具備相對成本優勢，凸顯廣越全球佈局的競爭力。

吳朝筆強調，公司的既有訂單均依原定進度穩定出貨，公司持續密切關注政策動態與市場變化，將適時調整策略，審慎樂觀看待2025年營運表現。廣越深耕國際代工超過30年，歷經多次供應鏈轉移與重組，已建立因應國際變局的穩健體質。未來將持續提升資本效率、強化營運體質，並深化供應鏈整合與技術升級，鞏固全球領先地位，為股東創造長期穩健報酬。

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