工總籲放寬補助門檻 郭智輝：全面取消營收衰退15％門檻

因應美國對等關稅的嚴峻挑戰，經濟部長郭智輝今表示，各項補助計劃全面取消營收較去年同期衰退達15%門檻。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅為企業帶來嚴峻挑戰，工總呼籲經濟部放寬紓困補助門檻，經濟部長郭智輝今表示，各項補助計劃全面取消營收較去年同期衰退達15%門檻。

郭智輝昨（8）日率領產發署長邱求慧與工總企業領袖會談，逐項回應工總週一提出的六大建議，工總尤其強調各項紓困計畫與補助計畫應力求速審速核、簡化流程及放寬申請門檻，讓受到衝擊的廠商能及時獲得協助。

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對此，經濟部聽取建議後決議簡化「研發轉型補助計畫」申請程序，20天內就要審查完畢，申請門檻無須提出出口美國實績證明。另增加多項費用納入補助款範疇，包括採購國產設備、海外行銷推廣、海外認驗證等。

除產發署加碼編列200億元預算投入「研發轉型補助計畫」支持產業升級與多元佈局外，中小企業署也加碼3.7億元投入SBIR小型企業研發補助。融資方面，經濟部也加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款。

立法院經濟委員會今邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，立委也關切產業紓困補助申請門檻是營收衰退15%，不利於廠商紓困。

郭智輝回應，「那都已經取消了」，經濟部聽取業界意見後秉持「從速、從優、從簡」原則，所以取消條款限制。

工總表示，將持續與產業屆運用政府各項輔導措施，共同因應這場有史以來最嚴酷與辛苦的出口衝擊與挑戰。

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