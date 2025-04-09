因應對等關稅 中部工業區理事長聯誼總召：「這窟池沒水，去別池釣」

中部工業區理事長聯誼會台中市總召陳永豐說，美國短期內很難找到跟台灣一樣的替代廠商。圖為精密機械科技創新園區工廠。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕因應美國重課台灣要課徵32%「折扣對等關稅」（Discounted Reciprocal），中部工業區理事長聯誼會台中市總召陳永豐表示，美國短期內很難找到跟台灣一樣，具備精密產業出口能力替代廠商，台灣廠商深具韌性，可能會調整往歐洲市場進行升級轉型。

陳永豐以台語「這窟池沒水，去別池釣」（比喻某處無法謀生時，要到別處另尋出路）形容，他說，美國課徵台灣32%關稅，率先受傷的是美國國內消費市場發生停滯性通貨膨脹，市場會找出路去修正，而在全世界要找到產業精密度，跟台灣、中國一樣的合作伙伴，可以說「美國會找不到」。

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陳永豐強調，台灣廠商韌性很強，產業調整還有一段路要走，可能會調整往歐洲市場進行升級轉型。

台灣工具機暨零組件工業同業公會強調，關稅對以中小企業為主體、外銷導向的工具機與零組件產業影響深遠，台灣在全球供應鏈扮演穩定且關鍵角色，公會在第一時間向政府遞交產業建言，表達產業的高度憂慮與攜手共度挑戰的決心。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳呼籲，政府維持資金流動，1年內避免抽銀根，現階段在營收衰退15%的設定作為紓困或貸款申請的門檻，對許多規模較小、接單量少但彈性高的中小微企業而言，實際上難以符合條件。

台灣工具機公會建議，放寬產業紓困申請門檻，顧及中小企業差異化耐受力，視產業類型、企業規模與實際衝擊程度放寬條件，讓真正需要的業者能即時獲得協助，不讓紓困資源淪為形式或落空。

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