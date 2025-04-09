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光陽董事長柯勝峯 川普關稅震撼彈將衝擊全球消費力道

2025/04/09 18:21

光陽董事長柯勝峯表示，川普關稅震撼彈，對光陽影響有限，但會衝擊全球經濟景氣和消費力道，今年機車市場更難掌握。（光陽提供）光陽董事長柯勝峯表示，川普關稅震撼彈，對光陽影響有限，但會衝擊全球經濟景氣和消費力道，今年機車市場更難掌握。（光陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽KYMCO機車今天在高雄廠舉行RTS2萬輛下線典禮，光陽董事長柯勝峯表示，川普關稅震撼彈，對光陽影響有限，但會衝擊全球經濟景氣和消費力道，今年機車市場更難掌握，但光陽仍將推出大眾車款，搶攻機車市場30%以上的市佔率。

柯勝峯表示，很高興今天一同見證光陽RTS家族第2萬輛的誕生，RTS家族在推出之後，以創新的技術，點燃市場的熱情，光陽RTS 家族與「世界冠軍MVP」陳傑憲合作，傳達勇敢、熱血、不服輸的精神，成功吸引大量年輕族群的認同與支持，以RTS R 165為首的光陽新世代白牌旗艦運動車款，將會改寫白牌機車市場的版圖。

今天KYMCO特別選擇於高雄總公司舉辦「致勝未來，培育棒球新世代」公益贊助儀式，由柯勝峯代表捐出100萬公益義賣總額，捐贈給中正國小以及陳傑憲母校大仁國中棒球隊，作為培育高雄基層棒球之用。

面對川普關稅風暴，他說，光陽不依賴美國市場，光陽銷售到美國的車種以沙灘車和娛樂用功能車為主，業績占比相對小，川普關稅對光陽影響相對有限，影響尚在可控範圍，在供應鏈限制下，目前也不會評估至歐美設廠。

他不諱言，美國關稅變數將造成全球整體經濟不確定性提高，可能影響全球經濟景氣和消費力道趨緩，包括中國和歐洲市場，都可能受到衝擊，對其他產業來說，衝擊程度可能較大。

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