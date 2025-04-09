預售屋屋突層設健身房、KTV？ 威旺、璽悅廣告不實挨罰120萬

威旺建設、璽悅廣告違反「公平交易法」第21條第1項規定，遭公平會合計處120萬元罰鍰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕又有建案廣告不實挨罰。公平會今日公告，經委員會議通過，威旺建設、璽悅廣告銷售桃園市中壢區「威均晶鑽」時，在「RF2平面參考圖」、「RF3平面參考圖」的紙本廣告及電子表板終將屋突2層規劃為健身房、屋突3層為KTV室，讓人誤會該建案的樓梯間、機房、水箱空間可合法供健身房等室內空間使用，違反「公平交易法」第21條第1項規定，分別處威旺公司80萬元、璽悅公司40萬元，合計120萬元罰鍰。

公平會表示，在向桃園市政府徵詢意見，該建案屋突2層、屋突3層申請核准的用途與該平面參考圖規劃的室內空間用途不符，且未向該府辦理變更設計，涉及違規使用而違反建築法第91條規定。換言之，消費者根本無法合法享有廣告所示的空間，因此該等平面參考圖與事實不符，足以影響交易決定的商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，已違反「公平交易法」第21條第1項規定。

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公平會提醒，「屋突層空間」應按照核准的用途使用，建商不應為了吸引民眾購買而違法規劃為非法定用途使用，遭罰反而不利商譽。另民眾購屋時應留意比對建案的建照、使照是否與廣告內容相符，以保障購買到合法使用空間。

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