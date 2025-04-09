資金轉進高股息避險 0056單日淨申購102億元創新高

資金轉進高股息避險，0056單日淨申購102億元創歷史新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國對等關稅今（9）日生效，國安基金啟動護盤機制，投資人再度瞄準元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）加碼；有趣的是，資金轉入高股息ETF避險，0056單日淨申購金額高達102億元、改寫歷史新高，而0050淨申購也有55億元，ETF投資人看好終將迎來反彈契機，積極低檔布局。

法人分析，高股息商品因有息收保護，進而引發市場資金「撿便宜」，而0056不只過去穩定配息，且第二季公告配息維持1.07元，預計4月23日除息，以9日收盤價計算年化配息率達15%，在股市震盪下成為投資人最愛標的。

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至於0050是市值型ETF加碼的首選，加上國安基金啟動穩定台股護盤任務，依過往經驗將集中買進影響大盤比例高的0050成分股；法人分析，面對盤中個股齊跌的現象，建議直接買進0050即可，未來若出現反彈，高機率是由權值股領漲，0050反而不會錯過上漲行情，但也提醒投資人，目前台股底部未明朗，一定要採取定期定額策略分批買進，以增加買在更低點機率。

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