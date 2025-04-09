構建大台中穩定供水 大甲溪輸水管第3標隧道貫通

大甲溪輸水管第3標統包工程潛盾隧道今天舉辦貫通典禮。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕全長1854公尺的「大甲溪輸水管第3標統包工程潛盾隧道」自2022年4月3日起施工，歷時524天完工，今（9日）舉辦貫通典禮，經濟部次長賴建信表示，象徵大台中穩定供水網絡構建再向前跨一步。

氣候變遷加劇旱澇不均，為因應大甲溪颱洪時水源濁度飆高，以及大台中未來用水增加的供水挑戰，水利署推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」，在不興建大型水庫原則下，設置輸水管串接大安溪與大甲溪水源，靈活調配兩大流域的水資源與淨水設施，構建穩定的供水網。

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該工程計畫辦理大甲溪輸水管工程（1標、2標、3標）及鯉魚潭水庫第二原水管工程等4件工程，共包含6座隧道，工程預計在2026年全數完工，其中大甲溪輸水管第3標工程隧道已在近期貫通，並在今天舉辦貫通典禮，

賴建信表示，因應氣候變遷的持續影響，所以在2021年百年大旱後推出珍珠串計畫，以利北水南調、南水北調，針對台中地區加緊推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」，該計畫完成後，每日增加25.5萬噸水量，大概可以提供100萬人的用水，超過大台中6分之1以上供水量。

水利署長林元鵬說明，大甲溪輸水管第3標工程鄰近中科園區，沿線經過交通要道及自行車道，也穿越台鐵新山線路堤，為達成2026年完工目標，以及降低對民生的影響與環境的衝擊，所以採用「潛盾工法」，在地面下20多公尺施工，感謝在地居民的支持與體諒，也感謝施工團隊為水資源建設所做的努力，讓大台中地區成為更宜居的城市。

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