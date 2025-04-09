台股市值3天蒸發12.5兆 股民平均賠這數字！

川普關稅衝擊巨大，即便國安基金進場護盤，但台股9日仍遭重擊，大盤一片綠油油。（記者羅沛德攝）

〔即時新聞／綜合報導〕川普對等關稅大刀重創全球股市，台股也無法倖免。即使國安基金宣布5000億元銀彈進場，啟動第9次護盤，但仍無法止住台股跌勢，今天（9日）收盤下跌1068.19點，清明連假後3個交易日總計跌掉3906.46點，市值蒸發逾12兆，每位股民平均賠了93萬！

川普關稅讓市場壟罩在一片愁雲慘霧中，國安基金8日提前召開管理委員會，決議授權動用資金5000億元執行市場安定任務，提振投資人信心，但似乎仍無法扳回台股重挫頹勢。台股今天指數開低走低，盤中一度暴跌1153點，摜破17400點，測17306點；終場跌1068.19點，跌幅高達5.79%，收17391.76點。

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綜合媒體報導，清明連假後3個交易日，總計跌掉3906.46點。據證交所統計，清明連假前台股市值68.49兆，今天跌到55.99兆，短短3天市值蒸發約12.5兆，以全體股民開戶數人1336.25萬人估計，平均每位股民賠了93萬。

此外，2024年台股全年表現雖亮眼，呈現開低走高格局，累計大漲5104.29點，創下史上最大漲點，市值增加17.05兆。但今年以來台股下跌5643.34點，全數吐回去年一整年的漲點。

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