台股慘跌！他看帳面「負430萬」大崩潰 求問鄉民如何調適

川普對等關稅大刀重創全球股市，即使國安基金宣布5000億元銀彈進場，啟動第9次護盤，但仍無法止住台股跌勢。 （記者羅沛德攝）

〔即時新聞／綜合報導〕川普上週祭出「對等關稅」重創全球股市，台股也無法倖免，即便國安基金宣布5000億元銀彈進場，啟動第9次護盤，但仍無法止住台股重挫頹勢，股民哀鴻遍野。今天（9日）就有股民在PTT表示，本來不願打開打開APP看股票面對現實，但還是忍不住，一打開看到未實現損益「負430萬」，讓他相當崩潰，好奇問廣大鄉民如何調適心情，引發熱議。

有股民在PTT分享自己的股票APP截圖，可以看到估計總損益達432萬2280元。（圖翻攝自PTT）

川普關稅讓市場壟罩在一片愁雲慘霧中，安基金8日提前召開管理委員會，決議授權動用資金5000億元執行市場安定任務，提振投資人信心，但似乎仍無法止跌。台股今天指數開低走低，盤中一度暴跌1153點，摜破17400點，測17306點；終場跌1068.19點，跌幅高達5.79%，收17391.76點。清明連假後3個交易日，總計跌掉3906.46點。

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今天就有一名網友在PTT 發文哀號，「快撐不住了……本來不想開APP的，看一下未實現損益都到-430萬了，明天再來可能就超過500萬……真的樹枝孤鳥了。現股還要死撐死凹嗎？各位學長、大神，現股未實現都賠多少了？直接砍APP等一年？各位還是生活照過，該幹嘛就幹嘛，吃飯想吃什麼就吃嗎？大家都怎調適？」

鄉民們紛紛表示，「看你的本多厚啊」、「本多的話不賣等於沒賠」「是閒錢就繼續凹」、「沒融資就凹吧，不然還能怎樣呢？」、「沒事，一起睡公園」、「可能要等4年後川普下台了」、「我已經-1200萬，生無可戀了」、「這種股災沒幾年都回不來的，慢慢撐」、「等到談判結果出來，台股才算利空出盡哦」、「談判結果出來也沒用，川普想怎樣就怎樣」、「沒有賣就沒有賠，你都預期明天變-500，那直接空單」、「看你買什麼，中小妖股的話直接GG」。

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