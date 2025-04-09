捐錢挺川普都慘！大咖CEO公司股價雪崩 「第一麻吉」最慘重

美國總統川普日前宣布對等關稅措施，引發全球科技和金融股暴跌。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對等關稅措施，引發全球科技和金融股暴跌，許多美國企業只能眼睜睜看著自家股價崩跌。外媒指出，在川普2025年總統就職典禮時，許多億萬富翁和科技金融業執行長在當時都捐出大筆金錢、或是受邀出席典禮，然而，這回卻因川普的關稅損失慘重，其中「第一麻吉」馬斯克執掌的特斯拉更是慘重。

《商業內幕》（BusinessInsider）整理了從從川普就職翌日1月21日到4月8日收盤為止，美國八家大公司的股價下跌情況。

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1.蘋果（Apple），自1月21日以來股價下跌23%。當時蘋果執行長庫克（Tim Cook）還親自向川普就職委員會捐款100萬美元，並出席了就職儀式，川普曾對蘋果未來四年在美國支出和投資超過5000億美元的計畫表示讚賞。

2.亞馬遜（Amazon），自1月21日以來股價下跌26%。亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在川普贏得大選後稱讚川普「非凡的政治回歸和決定性的勝利」。亞馬遜向川普的就職委員會捐贈了100萬美元，貝佐斯也出席了就職典禮。

3.Google，自1月21日以來股價下跌27%。Google向川普的就職基金捐贈了100萬美元，執行長皮查伊（Sundar Pichai）除了出席川普的就職典禮外，還祝賀川普勝選並表示「我們正處於美國創新的黃金時代」。

4.Meta，自1月21日以來股價下跌17%。Meta向川普的就職基金捐贈了100萬美元，執行長札克柏格（Mark Zuckerber）也出席了就職典禮。

5.Uber，自1月21日以來股價下跌4%。Uber及其執行長柯斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）各自向川普的就職基金捐贈了100萬美元，川普獲勝後，柯斯洛夏西也在社群媒體上祝賀川普「取得了巨大勝利」。

6.高盛，自1月21日以來股價下跌27%。高盛向川普的就職基金捐贈了一筆未透露金額的資金。為了回應川普對DEI政策的打擊，該公司還在今年稍早的年度文件中刪除了有關多元化和包容性的部分。高盛董事長兼執行長索羅門（David Solomon）先前曾在福斯商業頻道稱讚川普「積極與商界接觸」。

7.甲骨文，自1月21日以來股價下跌28%。甲骨文聯合創始人兼董事長艾利森（Larry Ellison）是2020年少數公開支持川普的頂尖科技高管之一。2020年2月，他在加州Rancho Mirage莊園為川普舉辦了一場籌款活動。

8.特斯拉，自1月21日以來股價下跌48%。特斯拉執行長馬斯克捐贈了至少2.6億美元，以幫助川普重返白宮。馬斯克和他的政治行動委員會還在威斯康辛州最高法院選舉中，花費了至少1200萬美元來支持一位最終失敗的保守派候選人。

特斯拉股價下跌不僅是因為人們對關稅和經濟衰退的擔憂，還因為針對特斯拉的大規模抗議運動以及參與白宮DOGE辦公室的活動。品牌專家表示，馬斯克需要做出重大讓步，才能重塑特斯拉品牌。馬斯克本人也表示，在與白宮密切合作的同時經營自己的企業並不容易。

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