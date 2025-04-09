美關稅創100多年最高 川普還有招式要出

如果其他國家對美國進口產品徵收關稅進行報復，則有可能爆發全面貿易戰。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統互惠關稅9日起實施，在他推動徹底重組全球貿易秩序的努力之際，這對全球經濟造成沉重打擊。彭博報導，如期實施的關稅打消市場對於任何延遲減稅的猜測，此舉將關稅提高到100多年以來的最高水平，如果其他國家對美國進口產品徵收關稅進行報復，則有可能爆發全面貿易戰。

川普對中國徵收高達104%的關稅，同時對大約60個對美國有貿易順差的貿易夥伴徵收進口稅。此前，美國對大部分貿易夥伴徵收10%的基準關稅已於上週六生效。亞洲國家首當其衝，柬埔寨和越南分別面臨49%和46%的徵收。來自歐盟的進口產品將被徵收20%的關稅。

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對中國的關稅包括先前與芬太尼販運相關的20% 關稅、根據雙邊貿易平衡計算得出的34%「互惠」關稅，以及在北京表示將對美國對華出口徵稅作出回應後川普宣布的額外50%關稅，關稅加總達到104%。

面對川普的關稅，中國一直展現出強硬態度，並宣布「戰鬥到底」的計畫。緊張局勢升級使得川普和中國國家主席習近平之間即將進行的通話變得不太可能，而最新的言論則增加世界兩大經濟體之間爆發長期貿易戰的風險。中國總理李強表示，中國擁有充足的政策工具來「完全抵消」川普關稅措施帶來的任何負面外部衝擊。

其他經濟強國也開始反擊。在加拿大，針對川普上周向其北方鄰國徵收的汽車關稅，加拿大對美國徵收了25%的反關稅。在歐洲，法國和德國都在推動更強硬的回應。

自從川普上週公佈最新關稅計劃以來，白宮一直處於防禦狀態。川普認為，這些稅將促進美國的繁榮並振興國內製造業，但他的做法招致了華爾街、經濟學家以及川普黨內部分人士的批評，他們質疑川普政府的方法，並警告稱，如果不引發經濟衰退，徵稅可能帶來消費者價格上漲、經濟成長放緩等經濟後果。

面對全球反彈壓力，川普毫不氣餒，並正在計劃更多措施。他週二在華盛頓向共和黨人表示，長期承諾的對藥品徵收關稅將「很快」宣布。其他威脅徵收的行業關稅包括木材和半導體晶片。

未來幾個月，川普將進一步升級與中國的貿易戰，白宮週二晚間宣布一項計劃，將進一步提高來自中國和香港的小包裹的關稅，這些包裹此前均享受免稅。

川普和政府團隊成員一再承諾，這一切將為美國帶來未來的經濟繁榮以及共和黨的政治繁榮。川普週二對共和黨議員和捐助者表示：我們將贏得中期選舉，我們將取得巨大的壓倒性勝利。

彭博報導，如期實施的關稅打消市場對於任何延遲減稅的猜測，此舉將關稅提高到100多年以來的最高水平。（取自彭博網站）

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