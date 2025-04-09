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人民幣獨憔悴！台幣連4紅收33.002元

2025/04/09 17:25

新台幣連4紅，收33.002元。（記者陳梅英攝）新台幣連4紅，收33.002元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美對中關稅將加到104%，人民幣貶至史上新低，一度拖累台幣走勢，惟美元大跳水，韓元跌深反彈，加上央行積極穩匯，新台幣兌美元匯率終場由貶轉升，收在33.002元、升值0.5分，匯價連4紅，成交量略為放大至20.10億美元。

根據央行統計，美元指數今日大跌0.64%、人民幣重貶0.18%、日圓強升1.29%、新幣勁揚0.27%、韓元反彈0.03%、台幣微升0.02%，僅人民幣獨憔悴。

台股今天則續跌1068.19點，收在17391.76點，三大法人合計賣超459.71億元。其中，外資再賣超357.76億元。國安基金進場第一天，台股收跌以對。

新台幣匯價早盤台股續跌、人民幣與韓元同步下殺衝擊，一度貶至33.1元，不過匯銀主管表示，因美國股債雙殺，也看到部分投資人在拋售美元，加上早盤跌至金融海嘯新低的韓元也出現反彈，央行於尾盤調節，最後台幣驚險收紅。

後續則持續觀察美股、美元動向，若無意外，預期台幣應該仍續在區間內整理。

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