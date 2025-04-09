台達電3月營收單月新高 寫下歷史最強單季表現

台達電受惠於AI伺服器下游拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）受惠於AI伺服器下游拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火，3月營收434.44億元，月增14.1%、年增37.6%，寫下歷史單月新高，首季營收累計為1189.19億元，季增4.11%、年增30.25%，同寫歷年單季最強紀錄。

由於美國持續擴大關稅實施範圍，雲端伺服器供應商今年首季在上游晶片供應條件許可之下，加強向原廠委託設計製造廠拉貨，產業鏈連帶加緊趕班出貨，台達電雨露均沾，3月營收當中，電源及零組件業績貢獻比重達49%，基礎設施29%，自動化13%，交通9%。

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產業鏈認為，美國對等關稅正式上路實施之後，可能會造成停滯性通膨，造成終端市場的消費支出從AI運算力部分轉向民生用品，進而影響雲端服務供應商的營收，連帶延遲AI基礎設施的建置計畫，不過，由於美國關稅仍存在變數，第2季的AI伺服器訂單暫時不受影響，下半年的產業展望則需時間進一步明朗化。

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