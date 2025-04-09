晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台達電3月營收單月新高 寫下歷史最強單季表現

2025/04/09 17:18

台達電受惠於AI伺服器下游拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火。（資料照）台達電受惠於AI伺服器下游拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）受惠於AI伺服器下游拉貨力道強勁，先進高功率電源供應器顯著挹注營運柴火，3月營收434.44億元，月增14.1%、年增37.6%，寫下歷史單月新高，首季營收累計為1189.19億元，季增4.11%、年增30.25%，同寫歷年單季最強紀錄。

由於美國持續擴大關稅實施範圍，雲端伺服器供應商今年首季在上游晶片供應條件許可之下，加強向原廠委託設計製造廠拉貨，產業鏈連帶加緊趕班出貨，台達電雨露均沾，3月營收當中，電源及零組件業績貢獻比重達49%，基礎設施29%，自動化13%，交通9%。

產業鏈認為，美國對等關稅正式上路實施之後，可能會造成停滯性通膨，造成終端市場的消費支出從AI運算力部分轉向民生用品，進而影響雲端服務供應商的營收，連帶延遲AI基礎設施的建置計畫，不過，由於美國關稅仍存在變數，第2季的AI伺服器訂單暫時不受影響，下半年的產業展望則需時間進一步明朗化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財