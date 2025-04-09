不滿納瓦羅策畫對等關稅 馬斯克親弟敦促川普開除他

美國總統川普推出對等關稅措施，導致全球股市崩跌，就連馬斯克的弟弟金巴爾．馬斯克（Kimball Musk）也加入圍剿行列，8日晚間敦促川普開除白宮貿易顧問納瓦羅。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普推出對等關稅措施，導致全球股市崩跌，並使川普政治盟友億萬富豪馬斯克（Elon Musk）損失慘重，馬斯克將氣一股腦兒出在策畫對等關稅的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）上，再度批評納瓦羅是個「真正的白痴」，就連馬斯克的弟弟金巴爾．馬斯克（Kimball Musk）也加入圍剿行列，8日晚間敦促川普開除納瓦羅。

馬斯克在川普推出對等關稅措施後，先是在Ｘ平台貼文批評納瓦羅的哈佛經濟學博士學歷是壞事，之後又親自籲請川普取消關稅政策但遭打槍，現又再度於Ｘ上公開抨擊納瓦羅是個「真正的白痴」、「簡直比一袋磚頭還要愚蠢」，然後又貼文跟磚頭道歉，因為他「侮辱了磚頭」，來回擊納瓦羅認為他是「汽車組裝工」的批評。英國《金融時報》認為，這是迄今為止，川普政府與馬斯克之間最公開的裂痕。

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《國會山莊報》報導，在馬斯克對納瓦羅不假辭色之際，小他1歲的弟弟金巴爾．馬斯克，8日晚間在X平台發文指出：「@realDonaldTrump 總統先生，如果納瓦羅在Ron Vara的事情上對您撒了謊，那麼他還在什麼事情上對您撒了謊？把美國放在第一位，開除他！」

金巴爾．馬斯克是引用哥哥馬斯克在Ｘ上的貼文。馬斯克在貼文中稱納瓦羅是個「真正的白痴」，並嘲笑納瓦羅先前引用經濟專家Ron Vara的觀點。但實際上，Ron Vara是杜撰出來的專家，而該名字正是把納瓦羅Navarro重新拼字組合而成。

金巴爾．馬斯克7日在Ｘ上發文痛批川普的龜稅措施，稱其為杜美國消費者的結構性、永久性稅改，並指川普是「幾個世代以來稅率最高的總統」。

金巴爾．馬斯克擁有1家名為The Kitchen的連鎖餐廳，也是特斯拉的董事，曾擔任SpaceX和Chipotle董事，他還共同創辦並投資了其他食品和科技新創公司，包括室內農業公司Square Roots等。

馬斯克被川普任命負責領導「政府效率部」（DOGE），該部門透過大幅裁員、合併或取消聯邦機構，來削減政府支出，已引發美國廣大不滿。川普近似推出對等關稅後，導致美股崩跌，馬斯克的身價大幅縮水。彭博億萬富豪指數顯示，自今年年初以來，馬斯克的個人身價已暴跌1300億美元（新台幣4.29兆元），而自去年12 月中旬以來，特斯拉股價已跌去一半。

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