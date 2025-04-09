對等關稅無薪假人數將暴增？洪申翰允速召開「僱用安定諮詢會議」

勞動部長洪申翰今日表示，將可在下周召開「僱用安定諮詢會議」。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部甫於3月公告重啟「僱用安定措施」，但僅限橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業。考量美國對等關稅衝擊勞工就業，勞動部長洪申翰表示，下周將可啟動「僱用安定諮詢會議」，會聯繫經濟部等主管機關，詢問有哪些產業需要協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。

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立委林淑芬指出，原本中高齡勞工找工作就不容易，大多淪為低薪的派遣勞工，特別是在對等關稅的衝擊下，勞動部提出要「維持僱用安定」，給予遭受減班休息的勞工薪資差額補貼，若沒有盡速召開「僱用安定諮詢會議」，將淪為空談。

對此，勞動部長洪申翰允諾，將在下周召開「僱用安定諮詢會議」。

洪申翰會後回應媒體詢問指出，「僱用安定諮詢會議」召開的條件之一，是當該產業的目的事業主管機關，評估當前情勢對該產業造成衝擊，可提案至「僱用安定諮詢會」，由委員會商認定，是否啟動「僱用安定措施」。

換言之，要召開「僱用安定諮詢會議」，前提是目的事業主管機關必須認定有衝擊，提案至諮詢會，才可召開諮詢會議。洪申翰表示，近日會主動詢問各目的事業主管機關，是否有提案需求，若接獲提案，勞動部會即刻召開「僱用安定諮詢會議」。

立委王育敏詢問，在對等關稅的影響下，哪些產業恐受影響最為嚴重？洪申翰表示，雖然美方的細節尚未完全明朗，但初步預估，以出口為導向的傳產將首當其衝，包含機械、汽車零組件、橡膠、塑膠、石化與水五金等產業受衝擊最大。

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