晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅無薪假人數將暴增？洪申翰允速召開「僱用安定諮詢會議」

2025/04/09 16:28

勞動部長洪申翰今日表示，將可在下周召開「僱用安定諮詢會議」。（記者李靚慧翻攝）勞動部長洪申翰今日表示，將可在下周召開「僱用安定諮詢會議」。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部甫於3月公告重啟「僱用安定措施」，但僅限橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業。考量美國對等關稅衝擊勞工就業，勞動部長洪申翰表示，下周將可啟動「僱用安定諮詢會議」，會聯繫經濟部等主管機關，詢問有哪些產業需要協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。

立委林淑芬指出，原本中高齡勞工找工作就不容易，大多淪為低薪的派遣勞工，特別是在對等關稅的衝擊下，勞動部提出要「維持僱用安定」，給予遭受減班休息的勞工薪資差額補貼，若沒有盡速召開「僱用安定諮詢會議」，將淪為空談。

對此，勞動部長洪申翰允諾，將在下周召開「僱用安定諮詢會議」。

洪申翰會後回應媒體詢問指出，「僱用安定諮詢會議」召開的條件之一，是當該產業的目的事業主管機關，評估當前情勢對該產業造成衝擊，可提案至「僱用安定諮詢會」，由委員會商認定，是否啟動「僱用安定措施」。

換言之，要召開「僱用安定諮詢會議」，前提是目的事業主管機關必須認定有衝擊，提案至諮詢會，才可召開諮詢會議。洪申翰表示，近日會主動詢問各目的事業主管機關，是否有提案需求，若接獲提案，勞動部會即刻召開「僱用安定諮詢會議」。

立委王育敏詢問，在對等關稅的影響下，哪些產業恐受影響最為嚴重？洪申翰表示，雖然美方的細節尚未完全明朗，但初步預估，以出口為導向的傳產將首當其衝，包含機械、汽車零組件、橡膠、塑膠、石化與水五金等產業受衝擊最大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財