習近平低頭了？中國急發2.8萬字白皮書 籲美方平等對話解決分歧

川普對中國關稅重擊104％讓貿易戰升溫。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對等關稅措施，台灣時間9日中午12時正式生效。其中，中國再被加徵104%關稅。對此，中國國務院新聞辦公室於9日15時發布2.8萬字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，重申中方立場。而中國似乎把姿態放低，強調中美可以透過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

中國發布的白皮書一共分為6個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國實踐自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以透過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

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白皮書稱，中美建交以來，雙邊貿易投資合作成果豐碩，實現了優勢互補、互利共贏。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣大合作空間，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟發展。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。

中國還強調，中美作為全球前兩大經濟體，經貿交往規模龐大、內涵豐富、覆蓋面廣、涉及主體多元，存在分歧是正常的。解決問題和彌合分歧最好的方式是透過平等對話，尋求互利合作的路徑。中美兩國的合作不僅關乎兩國人民的福祉，也將對世界的和平與發展產生深遠影響。

白皮書稱，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。

白皮書強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅。希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

而中國商務部有關負責人9日就白皮書表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但政府也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

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