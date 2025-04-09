聯電、格羅方德合併變「美聯電」 ？ 郭智輝：不可能

經濟部長郭智輝。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及聯電與全球第五大晶圓代工廠美商格羅方德（Global Foundries）合併「美聯電」的傳聞，經濟部長郭智輝今在立法院經濟委員會上表示，目前沒有收到投資案的申請資訊，不宜評論假設性問題，「如果是學術性探討，我認為他們不可能合併。」

民眾黨籍立委張啟楷、國民黨籍立委徐巧芯質詢關切聯電合併傳聞，郭智輝不鬆口，僅回應，不評論假設性情境，「不存在的事情，我沒有那麼厲害可以知道」，外界傳言應向聯電確認，業者海外投資案會送件至經濟部申請審核，但目前沒有收到。

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被問及5月赴美國參加「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會，是否有可能會去見證聯電與格羅方德合併，郭智輝答詢時表示，他本人5月是否赴美參與高峰會還待行政院指示，是由行政院統籌調動人力，目前還不確定行程資訊。

徐巧芯質問，美國總統川普揚言美國要拿回半導體產業，要將台灣的半導體製造搬到美國，是否會發生？經濟部會同意嗎？郭智輝回應，針對各種可能情境，經濟部內部都會評估，就聯電與格羅方德合併傳聞，「我可以告訴你，不可能」。

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