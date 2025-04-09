美對等關稅生效 雲林縣府開座談會聆聽產業聲音

雲林縣府今邀請縣內工商界代表、業者召開座談會，聆聽業界的心聲。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕美國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12點生效，為了解當地產業是否遭衝擊，雲林縣府今（9）日下午邀請縣內工商界代表、業者召開座談會，聆聽業界的心聲。

專門鋁合金擠型產品製造的大井輕金屬股份有限公司總經理劉人瑋表示，公司主要是應用在航太產業以及汽車產業的金屬零組件上，8成產品為外銷，目前受影響的層面大約佔了總銷售額約20至30％，先前美方日前加徵25％鋼鋁稅，已有重大衝擊，此波對等關稅更是嚴重。

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劉人瑋表示，對於公司在國外的客戶，他們最後的終端客戶都還是在美國，所以目前已經有部分客戶已經先通知暫停部分訂單的交貨。這次關稅的衝擊，最壞的打算可能會縮減產線、調整人力配置來因應市場壓力。

雲林縣長張麗善以視訊與業界代表交流。（記者李文德攝）

雲林縣副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、雲林縣商業會理事長李明石、雲林縣工業會理事長林萬宗及雲林縣內各大產業業者代表，下午在縣政府水情中心舉辦「美國對等關稅」衝擊座談會，雲林縣長張麗善更以視訊與業界代表溝通。

張麗善表示，縣府已啟動跨局處專案小組，持續了解這波關稅衝擊下，縣內企業可能會帶來的衝擊，盼此次讓地方業者將心聲說出，讓公部門可以為業界協助；張嘉郡說，會扮演起溝通橋樑，把產業聲音，帶到中央。

李明石說，除了喊話賴清德總統出面邀產官學、民團等領袖，舉行「因應重大經濟變革國是會議」，更盼民團停止朝野立委罷免的行動，也盼在野黨應在短時間解凍預算，國難當前朝野合作，為台灣人民謀福祉。

雲林縣府今邀請縣內工商界代表、業者召開座談會。（記者李文德攝）

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