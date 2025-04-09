習近平打贏貿易戰自信哪來？《經濟學人》曝關鍵 2大經濟體脫鉤

川普再次提高關稅，從4月9日起對中國商品徵收104%的關稅。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國對美國總統川普的對等關稅採取強硬回擊態勢，川普7日宣布對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率將達104%，在9日生效。《經濟學人》以「中國為何認為可能贏得與川普的貿易戰」為題報導，指出中國或許認為，美國無法承受關稅引發的通膨和經濟不滿，因此中國可能不需要「戰鬥到底」，而只需戰鬥到美國消費價格開始上漲或就業率開始下降時。

《經濟學人》報導，中國誓言在面對川普新一輪威脅時將「戰鬥到底」，而川普隨後僅在幾小時表示將再次提高關稅，從4月9日起對中國商品徵收104%的關稅。目前，幾乎沒有什麼能阻止這全球2大經濟體脫鉤。雖然川普發起這場對貿易的巨大影響，動機並不完全清晰，但他似乎比以往更不關心與中國達成協議，中國不斷的強硬回應，很可能使雙方談判機會變得不再可能。

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在此次關稅升級之前，中國官員曾急於顯示自己不會任何人擺布，同時也願選擇性地反擊，他們認為這樣可以在適當的時候，更容易與美方進行談判，但這項計畫如今顯然已被放棄。

報導指出，造成這種轉變的原因，可能是「中國領導人認為他們能夠贏得貿易戰」。川普對地緣政治對手有很多要求，包括遏制芬太尼流入、協助結束俄烏戰爭。

川普也透露，他不想為關閉TikTok負責。此外，特斯拉是川普顧問馬斯克旗下的電動車公司，該公司很容易受到報復，因為其約五分之一的業務在中國。法國興業銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia-Herrero）表示「除非馬斯克被要求下台，否則對美國政府來說是巨大的籌碼。」

《經濟學人》表示，「中國官員或許也認為，美國無法承受川普關稅措施引發的通膨和經濟不滿」。他們可能不需要「戰鬥到底」，而只需戰鬥到美國消費價格開始上漲或就業率開始下降時。資深顧問、政府研究人員和經濟學家都指出，這是讓川普坐到談判桌前最簡單的方法。有些人談到可能透過人民幣的價值來加劇形勢，這將是一場賭博，如果美國的通膨加劇，中國的產業和供應鏈將會受到影響。

貿易戰升級，意味著中國最高領導人習近平需要採取更多措施來支撐中國經濟，這次潛在衝擊堪比2007年到2009年的全球金融危機。習近平也需要考慮到是否願意看到中國與美國經濟完全脫鉤。

儘管中國一直在追求技術自力更生，但它基本上拒絕了「脫鉤」的想法，認為這是西方懲罰中國的一種方式。然而，現在這一想法卻越來越受到支持。4月8日，許多與中國政府有關的評論人士在網上發布了短短的應對計劃清單，顯示中國正考慮暫停與美國在芬太尼問題方面的所有合作，另一個想法是禁止進口美國家禽和其他農產品，如大豆和高粱。

中國也可能對美國服務業實施限制，因為美國目前在市場仍然保持著貿易順差，這將包括對仍在中國運營的美國諮詢公司和律師事務所的限制。中國還可能對美國公司的智慧財產權進行調查，一位有影響力的部落客表示，這些智慧財產權持有可能構成壟斷並獲得超額利潤，他接著表示，中國動畫電影《哪吒2》的成功，以及美國《白雪公主真人版》的表現不佳，可能有助於減少美國電影的進口，甚至完全禁止。如果「戰鬥到底」意味著要對美國徵收新的關稅，那麼習近平將不得不接受脫鉤的後果。

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