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郭智輝：汽車進口關稅若驟降 恐釀十幾萬人失業

2025/04/09 15:35

經濟部長郭智輝直言，台灣汽車產業攸關十餘萬就業人員，若急速降稅，恐將導致從業人員大量失業。（記者廖振輝攝）經濟部長郭智輝直言，台灣汽車產業攸關十餘萬就業人員，若急速降稅，恐將導致從業人員大量失業。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣遭美國課徵32%對等關稅，總統賴清德將從台美雙邊零關稅啟動談判，外界建議應立即將汽車關稅降至零作為談判籌碼。經濟部長郭智輝今（9）日直言，台灣汽車產業攸關十餘萬就業人員，若急速降稅，恐將導致從業人員大量失業。

立法院經濟委員會今天邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，進行專題報告。經濟部業務報告內容說明，整車影響有限、零組件部分影響持續評估中；汽車零組件遭徵25%關稅，但因產品驗證輸銷約需1年作業時間，短期仍會繼續出口，中長期可能影響國內生產製造。

國民黨籍立委牛煦庭表示，賴總統要以零關稅為基礎與美國談判也包括汽車產業，從消費者角度而言，普遍反對汽車關稅，政府保護汽車產業幾十年也弄不出個名堂，不如開放價格更實惠的進口車，但為何過去要對汽車設立較高的關稅保護汽車產業？

郭智輝表示，國內汽車產業相關就人員就有十餘萬，急速降稅就會導致大量人員失業，過去設立關稅是基於保護從業人員。

牛煦庭續指，就他所掌握，汽車整車製造就業人數約5.2萬人，占比整體汽車相關產業17.3%，汽車零組件供應鏈超過2000家，都是中小企業，就業人數也有24.8萬人，占比汽車相關產業82.7%。合計上述汽車產業鏈就有人口就超過30萬人，可能會因汽車關稅鬆綁而受到衝擊，恐導致砍單、裁員、無薪假等情形發生。

郭智輝回應，台灣在汽車售後服務市場（AM）有競爭力，據經濟部掌握，每年有約2000多億元產值。另根據經濟部所做的情境分析，即便汽車進口關稅降至零，國內消費者也未必只買進口車不買國產車。

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