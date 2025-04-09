5架飛機裝滿iPhone設備運回美國 蘋果預防性避稅

蘋果公司3月底從印度預防性地向美國運送5架飛機的iPhone、PC和其他設備，以避免繳納美國10%的進口關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《印度時報》報導，蘋果公司3月底從印度預防性地向美國運送了5架飛機的iPhone、PC和其他設備，以避免繳納美國10%的進口關稅，並暫時穩定美國的價格。

TrendForce稱，蘋果派出5架滿載智慧型手機和個人電腦的飛機，為其倉庫儲備了未來幾個月的物資。此舉為蘋果在其最大的市場提供了庫存緩衝。由於庫存充足，蘋果現在有時間評估新的關稅政策對其供應鏈的影響，並從容地調整營運。

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雖然川普政府徵收的巨額進口關稅究竟會如何影響在美國的業務還有待觀察，但蘋果公司尚未對此事發表評論

蘋果的生產基地遍佈多個國家。根據TechNews報導，所有型號的iPhone均在中國生產，但15%的iPhone是在印度生產，有些零件來自越南。 Mac在中國、越南和德州生產。iPad 和手錶主要在中國生產，但有些在越南組裝。耳機大部分在越南生產，也有一部分在中國生產。

雖然美國政府新的關稅政策影響到180多個國家，但蘋果可能會從擴大其供應鏈中受益。美國目前對印度商品徵收26%的關稅，但仍低於對中國進口商品徵收的104%和對越南產品的46%。

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