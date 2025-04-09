對等關稅缺乏GRP原則 美國商會：制定政策前應諮詢商界意見

美國商會表示，對等關稅政策在實施前已給市場帶來劇烈挑戰。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅政策今（9）日正式實施，台灣美國商會（AmCham Taiwan）直言，關稅在過去一週的前置期就對市場與企業帶來嚴峻挑戰，更凸顯「良好法制作業」（GRP） 的重要性，呼籲在制定重大政策前諮詢商界意見不僅是落實貿易承諾，更是在強化美國在全球經濟領導地位的信譽及實質影響力。

美國商會直言，目前全球關稅政策的發展更加凸顯了 「良好法制作業」（Good Regulatory Practices，GRP） 原則的重要性。儘管對等關稅意在解決長期的貿易失衡，過去一週的「前置期」卻已對現正嘗試進行調整的企業及市場帶來嚴峻的挑戰。

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美國商會表示，該等關稅於今（9）日正式實施，商會敦促相關人員未來在進行重大政策規畫與決策時，必須優先進行有意義的協商，並審慎評估該政策實施所帶來的影響。

換言之，各方應建立明確時程並進行廣泛性協商，可以減少對市場的干擾、維護市場穩定，並建立政府與貿易夥伴及利害關係人之間的互信。

美國商會理事長 Dan Silver強調， 「商會瞭解結構性的貿易議題極為複雜，故而建議，如此規模與意義重大的政策改革，更應受益於國際商界的意見回饋。在制定重大政策前諮詢商界意見不僅能符合美國對於全球的貿易承諾，例如USMCA及WTO時建立的良好典範，更是強化美國在全球經濟具領導地位的信譽及實質影響力。」

何謂「良好法制作業」？美國商會進一步說明，商會在過去十多年來持續提倡GRP在政策制定過程中的重要性。而實踐GRP原則的關鍵在於預先通知相關利害關係人，並提供利害關係人充分表達意見的機會，使經濟及商業活動的發展更具可預測性。

舉例而言，「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st CenturyTrade）去年正式生效，該倡議也展示了美台雙方對透明、公眾諮詢及健全法制作業的共同承諾，美國商會也對台美21世紀貿易倡議展現雙方對 GRP價值的重視，表達高度肯定。

Dan Silver強調，美台雙方均肯定在利害關係人的踴躍參與之下，能使政策更臻完善並更且更具全面性，商會也將持續於美台經濟的合作範疇內推動並支持 GRP 原則。

美國商會重申，期待與華府及台北的政策制定者持續合作，推動開放、可預測且共榮為基礎的貿易政策。

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