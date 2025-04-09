晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普對中關稅重擊104％貿易戰升溫 中國擬召開最高層級會議

2025/04/09 15:06

據知情人士透露，中國最高領導層擬於最早週三召開高層會議，討論提振經濟與穩定資本市場的對策，應對美國新一輪大幅加徵關稅所帶來的衝擊。（路透）據知情人士透露，中國最高領導層擬於最早週三召開高層會議，討論提振經濟與穩定資本市場的對策，應對美國新一輪大幅加徵關稅所帶來的衝擊。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕據知情人士透露，中國最高領導層擬於最快週三召開高層會議，討論提振經濟與穩定資本市場的對策，應對美國新一輪大幅加徵關稅所帶來的衝擊。

根據路透報導，這將是自美國總統川普宣布對中國實施「對等關稅」以來，首次已知中國政府高層召開的重大會議。消息指出，參與會議的將包括中國國務院及多個關鍵部門的高級官員，涵蓋中國人民銀行、財政部、商務部、國家金融監督管理總局，以及中國證監會等機構。

一位知情人士表示，政策制定者預計將集中討論如何提振內需、加強資本市場表現，並可能考慮推出出口退稅等措施。另一位消息來源則指出，部分刺激政策可能會在未來幾週內實施，以緩解經濟壓力。中國國務院總理李強週二曾公開強調，中方政策設計已充分考量多重不確定性，並表示「中國完全有能力對沖外部不利影響」。

美中貿易戰再度升溫之際，華府對中國商品課徵的平均關稅已暴增至104%，此舉動搖撼全球貿易格局，引發對經濟衰退的擔憂，也拖累全球股市走低。儘管中國上週宣布對美方實施報復性關稅，分析人士普遍認為，在川普對中國及與其有供應鏈關聯國家的關稅攻勢下，北京的反制空間有限。

除了外部壓力，中國國內經濟也陷入掙扎。房地產市場持續低迷、地方債務高企，企業與消費者信心疲弱，種種結構性問題令北京當局備感壓力。據悉，中國官媒預計將報導部分會議內容，藉此穩定市場情緒、重建外界信心。在政策支持與投資人對本地科技企業重燃興趣的帶動下，中國股市週三出現回穩跡象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財