川普對中關稅重擊104％貿易戰升溫 中國擬召開最高層級會議

據知情人士透露，中國最高領導層擬於最早週三召開高層會議，討論提振經濟與穩定資本市場的對策，應對美國新一輪大幅加徵關稅所帶來的衝擊。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕據知情人士透露，中國最高領導層擬於最快週三召開高層會議，討論提振經濟與穩定資本市場的對策，應對美國新一輪大幅加徵關稅所帶來的衝擊。

根據路透報導，這將是自美國總統川普宣布對中國實施「對等關稅」以來，首次已知中國政府高層召開的重大會議。消息指出，參與會議的將包括中國國務院及多個關鍵部門的高級官員，涵蓋中國人民銀行、財政部、商務部、國家金融監督管理總局，以及中國證監會等機構。

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一位知情人士表示，政策制定者預計將集中討論如何提振內需、加強資本市場表現，並可能考慮推出出口退稅等措施。另一位消息來源則指出，部分刺激政策可能會在未來幾週內實施，以緩解經濟壓力。中國國務院總理李強週二曾公開強調，中方政策設計已充分考量多重不確定性，並表示「中國完全有能力對沖外部不利影響」。

美中貿易戰再度升溫之際，華府對中國商品課徵的平均關稅已暴增至104%，此舉動搖撼全球貿易格局，引發對經濟衰退的擔憂，也拖累全球股市走低。儘管中國上週宣布對美方實施報復性關稅，分析人士普遍認為，在川普對中國及與其有供應鏈關聯國家的關稅攻勢下，北京的反制空間有限。

除了外部壓力，中國國內經濟也陷入掙扎。房地產市場持續低迷、地方債務高企，企業與消費者信心疲弱，種種結構性問題令北京當局備感壓力。據悉，中國官媒預計將報導部分會議內容，藉此穩定市場情緒、重建外界信心。在政策支持與投資人對本地科技企業重燃興趣的帶動下，中國股市週三出現回穩跡象。

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