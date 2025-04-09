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白宮釋2種矛盾訊息 CNN：股市「死貓反彈 緊接熊咆哮」

2025/04/09 14:54

CNN指出，面對川普關稅，華爾街投資者處於進退維谷，美股的上漲是「死貓反彈」。（法新社）CNN指出，面對川普關稅，華爾街投資者處於進退維谷，美股的上漲是「死貓反彈」。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，當前白宮政府對關稅傳來兩種相互矛盾的訊息，一方面稱關稅是實實在在的，絕對不會有任何談判；另一方面又說不會排除達成關稅交易的可能性。華爾街投資者處於進退維谷，美股的上漲是「死貓反彈」，然後緊接著再發出「熊的咆哮聲」。

周一白宮貿易顧問納瓦羅在英國《金融時報》上發表一篇專欄文章稱，不應該對任何關稅豁免或協議抱有太大希望。在隨後的一個混亂的交易日中，財政部長貝森特 （Scott Bessent） 在CNBC上表示，如果各國拿出切實可行的建議，我們最終可以達成一些好的協議。

被問及這些混亂的訊息時，川普是這樣說的：「有可能，兩種情況都可能發生。可能會有永久性關稅，也可能進行談判，因為除了關稅，我們還需要其他東西。」

白宮對一定程度的關稅彈性表現出的開放態度，足以暫時改變華爾街的緊張情緒，在連續三個交易日虧損之後，華爾街準備好討價還價，週二早盤股市開盤上漲逾3%，然後又下挫。

CNN提醒，重要的是要記住市場波動是雙向，在高度不確定的時刻，股票通常會短暫反彈。用投資界的俗話來說，這被稱為「死貓反彈」。然後，「熊發出咆哮聲」。

由於投資者得知白宮將對中國產品加徵50%的關稅（達到104%新關稅），美股週二早盤的漲勢在晚些時候被徹底抹平。

對於是企業主、銀行家或投資者，現在所遵循的明確指引就是，隨時準備川普對關稅不同程度釋放的鬆緊態度。畢竟，川普是一位精通交易的總統，他最終肯定會用止血帶包紮住自己造成的傷口。

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