晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股重挫尋找資金避風港 純網銀活存1.5％無上限

2025/04/09 14:10

台股重挫資金避風港何處覓？純網銀活存1.5％無上限。（業者提供）台股重挫資金避風港何處覓？純網銀活存1.5％無上限。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股連3日重挫，今（9）日雖有國安基金進場，但盤中跌勢擴大，最終以大跌1068點收盤，讓投資人心慌。純網銀提醒，提供的「優利活存」年息最高可達1.5%且存款金額無上限，投資人可善用作為資金停泊處。

純網銀國家隊「將來銀行NEXT BANK」指出，為落實普惠金融，近期針對市場需求，推出「安全傘」方案，涵蓋開戶優惠、信貸低利方案，存戶則有活存1.5％無上限及定存年息最高1.81%，給予資金雙重保護。

將來銀行提供新戶「台幣、美元10%」超優利存款方案，新戶10%美元存款優惠上限3000美元、10％台幣存款優惠上限5萬元，期限均為1個月，存款期滿可分別領回台幣411元及25美元。

另針對新舊戶，若手中現金較多，也可選擇台幣1.5％活存、美元4.2％活存利率優惠，存款額度無上限，堪稱最佳的資金停泊去處。若擔心突然降息，更可選擇3個月美元定存年利率4.3％搶先鎖利，無懼市場利率震盪。

京城銀的線上定存「京利嗨5優利定存專案」，專案提供1年期1.75%的優利定存利率。

純網銀樂天國際銀行推出6個月優利定存專案，即日起至2025年4月30日止，成功開立樂天銀行數位存款帳戶的新戶，可享有6個月2%的優利定存方案，存款金額無上限，最低起存金額僅需新台幣1萬元。

樂天銀行全體存戶若完成指定任務，次月活儲利率可達有1.5%；另可將「前月月平均活儲餘額增額」的50% 轉存為1年期定存，存款優惠利率2.2%，每筆起存額為新臺幣1萬元。

同樣屬於數位帳戶東商銀 Bankee 社群銀行，已感受到不少投資人「現金為王」的需求，傾向於保有手頭上的現金避險，提醒Bankee的高利活存帳戶，活存利率1.435%存款額度無上限，可作為震盪市況下的資金停選擇。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，若投資人出現「先觀望一下」的想法，不妨把錢存進高利活存帳戶，擁有穩定收益和彈性資金，提升市場資金停泊效率，應對短期的市場風暴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財