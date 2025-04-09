台股重挫尋找資金避風港 純網銀活存1.5％無上限

台股重挫資金避風港何處覓？純網銀活存1.5％無上限。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股連3日重挫，今（9）日雖有國安基金進場，但盤中跌勢擴大，最終以大跌1068點收盤，讓投資人心慌。純網銀提醒，提供的「優利活存」年息最高可達1.5%且存款金額無上限，投資人可善用作為資金停泊處。

純網銀國家隊「將來銀行NEXT BANK」指出，為落實普惠金融，近期針對市場需求，推出「安全傘」方案，涵蓋開戶優惠、信貸低利方案，存戶則有活存1.5％無上限及定存年息最高1.81%，給予資金雙重保護。

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將來銀行提供新戶「台幣、美元10%」超優利存款方案，新戶10%美元存款優惠上限3000美元、10％台幣存款優惠上限5萬元，期限均為1個月，存款期滿可分別領回台幣411元及25美元。

另針對新舊戶，若手中現金較多，也可選擇台幣1.5％活存、美元4.2％活存利率優惠，存款額度無上限，堪稱最佳的資金停泊去處。若擔心突然降息，更可選擇3個月美元定存年利率4.3％搶先鎖利，無懼市場利率震盪。

京城銀的線上定存「京利嗨5優利定存專案」，專案提供1年期1.75%的優利定存利率。

純網銀樂天國際銀行推出6個月優利定存專案，即日起至2025年4月30日止，成功開立樂天銀行數位存款帳戶的新戶，可享有6個月2%的優利定存方案，存款金額無上限，最低起存金額僅需新台幣1萬元。

樂天銀行全體存戶若完成指定任務，次月活儲利率可達有1.5%；另可將「前月月平均活儲餘額增額」的50% 轉存為1年期定存，存款優惠利率2.2%，每筆起存額為新臺幣1萬元。

同樣屬於數位帳戶東商銀 Bankee 社群銀行，已感受到不少投資人「現金為王」的需求，傾向於保有手頭上的現金避險，提醒Bankee的高利活存帳戶，活存利率1.435%存款額度無上限，可作為震盪市況下的資金停選擇。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，若投資人出現「先觀望一下」的想法，不妨把錢存進高利活存帳戶，擁有穩定收益和彈性資金，提升市場資金停泊效率，應對短期的市場風暴。

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