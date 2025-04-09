德國醞釀將1200噸黃金儲備從紐約金庫搬出！外媒揭背後原因（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普對等關稅將在9日正式生效，在歐洲國家辯論如何適當回應川普政府對歐盟徵收巨額貿易關稅之際，德國政府正在討論1個非常沉重但同樣微妙的問題，就是將1200噸黃金儲備從美國金庫運出的可能性，主要的考量因素是川普不可預測的國際貿易政策，恐讓美國不再是1個可靠的合作夥伴。

外媒報導，目前德國擁有全球第2大黃金儲備，約為3350噸，僅次於美國的8100噸。

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幾十年來，德國一直將其大量黃金儲備存放在曼哈頓紐約聯儲的地下金庫裡，雖然聯準會的誠信仍然完好無損，但現任美國政府的國際信譽卻岌岌可危。

據德國《圖片報》和英國《電訊報》報道，德國基民盟（CDU）的高級官員正在討論將價值1240億美元（約新台幣4.09兆）的黃金運回德國，因為他們擔心美國不再是1個可靠的合作夥伴。

前基民盟部長Marco Wanderwitz表示：「當然，這個問題又出現了。」2012年Wanderwitz曾要求親自檢查紐約的黃金儲備，但他的要求被拒絕了。他呼籲制定1項政策，使德國官員能夠定期檢查這些黃金，或者將其運回德國。

另基民盟歐洲議會議員Markus Ferber亦表示，他也堅持要求允許德國官員親自檢查該國在美國的金條。

在川普上週三（2日）對歐盟徵收全面關稅之前，Ferber和Wanderwitz就已經談到了黃金儲備的問題，隨著川普現在將貿易逆差視為金融犯罪，同時還嚇唬聯準會聽從他的命令，黃金似乎比以往任何時候都更加遙遠和不安全。

引述歐洲納稅人協會成員Michael Jaeger的話說，最好是儘快「將所有德國黃金儲備運到法蘭克福，或至少運到歐洲。」

德國一半的主權黃金存放在法蘭克福，約30%存放在美國的聯準會，另外13%存放在倫敦的英國央行，其餘存放在法國。

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