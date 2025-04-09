薩默斯警告：川普關稅將導致經濟災難和200萬人失業

前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，美國總統川普（Donald Trump）全面關稅計畫或將導致美國經濟災難和約200萬名美國人失業。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，美國總統川普（Donald Trump）全面關稅計畫或將導致美國經濟災難和約200萬名美國人失業。

綜合媒體報導，薩默斯近日在接受彭博電視台訪問時指出，由於關稅不斷升級，美國經濟正邁入衰退，在經濟衰退的背景下，預估約有200萬名美國人恐將失業，而普通美國家庭的家庭收入可能會損失5000美元（約新台幣16.5萬元）或更多。

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薩默斯稱，川普的關稅計畫將在未來幾週面臨「非常重要的抉擇」，因為當前關稅甚至超過1930年「讓大蕭條雪上加霜」的關稅水準，並認為川普撤回已宣布的政策才是明智之舉。

薩默斯又指，近來金融市場一直波動很大，反映出關稅政策的不確定性和投資者的憂慮，像是只要有關稅減免的跡象，股市就會大幅上漲，但只要關稅有可能進一步上調，股市就會大幅下跌。薩默斯認為，在經濟衰退的背景下，市場恐跌至遠低於當前水平，並稱若說股市目前已經觸底，他會感到驚訝。

薩默斯還表示，美國經濟衰退將帶來其他多方面的負面影響，包括財政赤字的進一步擴大，預料屆時美國將出現財政壓力，不僅會衝擊高風險的企業，全球經濟中高風險的國家也將被波及，給美國乃至全球經濟造成極其巨大的代價。

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