晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

薩默斯警告：川普關稅將導致經濟災難和200萬人失業

2025/04/09 14:31

前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，美國總統川普（Donald Trump）全面關稅計畫或將導致美國經濟災難和約200萬名美國人失業。（彭博）前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，美國總統川普（Donald Trump）全面關稅計畫或將導致美國經濟災難和約200萬名美國人失業。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前美國財政部長薩默斯（Larry Summrs）警告，美國總統川普（Donald Trump）全面關稅計畫或將導致美國經濟災難和約200萬名美國人失業。

綜合媒體報導，薩默斯近日在接受彭博電視台訪問時指出，由於關稅不斷升級，美國經濟正邁入衰退，在經濟衰退的背景下，預估約有200萬名美國人恐將失業，而普通美國家庭的家庭收入可能會損失5000美元（約新台幣16.5萬元）或更多。

薩默斯稱，川普的關稅計畫將在未來幾週面臨「非常重要的抉擇」，因為當前關稅甚至超過1930年「讓大蕭條雪上加霜」的關稅水準，並認為川普撤回已宣布的政策才是明智之舉。

薩默斯又指，近來金融市場一直波動很大，反映出關稅政策的不確定性和投資者的憂慮，像是只要有關稅減免的跡象，股市就會大幅上漲，但只要關稅有可能進一步上調，股市就會大幅下跌。薩默斯認為，在經濟衰退的背景下，市場恐跌至遠低於當前水平，並稱若說股市目前已經觸底，他會感到驚訝。

薩默斯還表示，美國經濟衰退將帶來其他多方面的負面影響，包括財政赤字的進一步擴大，預料屆時美國將出現財政壓力，不僅會衝擊高風險的企業，全球經濟中高風險的國家也將被波及，給美國乃至全球經濟造成極其巨大的代價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財