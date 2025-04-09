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賈永婕訪台中101預定地 盧秀燕爆料「國安基金操牌手」隨行護盤

2025/04/09 14:16

台中市長盧秀燕（中）力挺台北101董事長賈永婕（左3）的「台中101」投資案。（記者黃旭磊攝）台中市長盧秀燕（中）力挺台北101董事長賈永婕（左3）的「台中101」投資案。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北101董事長賈永婕於3月24日與國泰人壽簽署商場合作契約，宣布進軍台中打造「置地廣場 台中」後，今天陪同立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆等藍委視察「台中101」預定地，台中市長盧秀燕中午趕到寶麗金簡報會場，力挺投資案，盧秀燕當場爆料說，「財政部阮次長（清華）是國安基金操盤手，一邊開會一邊操盤」，呼籲賴總統宣布1年內不抽銀根，讓工商業在美國課予重稅後能夠週轉資金。

盧秀燕中午在立法院財政委員會視察「台中101」預定地後，趕抵附近的寶麗金簡報會場，台下有財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華陪同藍委賴士葆、林思銘及台中立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋等人，聽取賈永婕團隊簡報工程現況，阮清華時而低頭聯絡，時而操作手機相當忙碌。

盧秀燕表示，美國關稅給予工商業衝擊，影響到出口導向的台灣，關稅若影響到出口就要擴大內需，挽救經濟要由政府擴大內需、鼓勵消費，而自己過去曾長期待在立法院財政委員會「我是內行人」，關鍵時刻需避免銀行抽銀根。

盧秀燕爆料稱財政部次長阮清華（中）是國安基金操盤手，一邊開會一邊操盤。（記者黃旭磊攝）盧秀燕爆料稱財政部次長阮清華（中）是國安基金操盤手，一邊開會一邊操盤。（記者黃旭磊攝）

盧秀燕說，美國總統川普宣布重稅政策後，與9個城市包括新北市長侯友宜不斷開會，製造業資金週轉工商業辛苦，而「財政部阮次長（清華）是國安基金操盤手，一邊開會一邊操盤」，拜託他勇於跟總統建議，宣布一年內不抽銀根安定民心工商業。

賈永婕表示，川普關稅政策對台灣短期有動盪，對於台灣未來長期投資充滿信心對於既定投資不會有改變，川普關稅政策對台灣短期有動盪，台中投資案不會有變化，反而更有信心。

賈永婕說，台中人口一直不斷成長，台中有魔力，台北若是下雨，沿高速公路開車過了苗栗就是大晴天，台中居住環境好，而置地廣塲還是台中捷運交通樞紐，未來台中案場1.7萬坪賣場，將朝精緻生活、年輕潮流到達YZ世代消費族群，朝新興商場方向開發。

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