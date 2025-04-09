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美中貿易大戰再起 彰化織襪業者擔心這個「大魔王」

2025/04/09 13:40

彰化織襪業者擔心中國織襪傾銷回台灣。（記者顏宏駿攝）彰化織襪業者擔心中國織襪傾銷回台灣。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕美國總統川普將對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率將達104%，預計9日生效，美中貿易大戰再度開打。彰化縣許多織襪業者提醒政府「嚴防中國襪品洗產地」，因為早年移往中國或東南亞國家的台商，如今都成為「超級襪廠」，產品銷美受挫不排除傾銷回台灣，台灣將淪為中國襪品銷貨站。

前彰化縣織襪產業發展協會理事長張世明表示，過去40年，許多台灣的織襪業者遷往中國發展，因享受零關稅和低價的生產成本而壯大，這些「大廠」過去把產品銷回台灣，改標貼牌立即成為台灣襪，台灣的織襪業被廉價的中國襪打得苦不堪言，後來台灣業者自立自強，提昇自己的織襪實力，好不容易擺脫低價中國襪的糾纏。

張世明表示，2019年中美貿易大戰開打，中國輸美織襪需加徵10%關稅，由於這些襪廠產量相當大，為了生存，當時就有傳出有廠商透過台灣「洗產地」，這幾年這種情況都不曾中斷。

他說，依規定中國襪只有人纖襪（含棉量低於50%）能進口到台灣，但因為邊境管制不嚴格，以致台灣市場盡是含棉量高於50%的高級中國襪，這對台灣業者非常不公平。

張世明說，中國是美國織襪最大供應國，占美國織襪進口市場的39.2%，每年輸美的織襪總金額約在15億美元左右。中國對台灣的織襪出口維持在2.5億美元左右，近年由於地緣政治局勢緊張以及台灣對中國依賴的減少，部分訂單可能轉向東南亞國家。

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