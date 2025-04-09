股市重挫3月財務操作少10億元 兆豐金前3月稅後獲利大衰3成

3月股市重挫導致財務操作少10億元，拖累兆豐金前3月稅後獲利大衰3成（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）公告今年前3月自結獲利，受到3月全球金融市場震盪，台股重挫衝擊，子公司兆豐銀行財務操作收益大減10億元，兆豐證券單月更轉盈為虧，拖累兆豐金前3月稅後盈餘僅80.11億元、EPS0.54元，較去年同期衰退達3成。

兆豐金3月稅後獲利17.70億元，但各子公司獲利表現均不理想，其中主要子公司兆豐銀行3月稅後獲利僅 17.57億元，兆豐金表示，主要是3月全球金融市場表現不佳，台股、全球股市均重挫，導致財務操作收益減少達10億元。

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股市重挫也拖累兆豐證券的獲利，兆豐證券的自營、承銷部位均由盈轉虧，經紀業務手續費收益也減少，導致單月稅後虧損1.78億元。兆豐票券稅後獲利2億元、單月年減逾2成；兆豐產險稅後獲利0.46億元、年減逾3成。

雖然兆豐金昨日因外資連3賣後轉為買超9954張，自營商也買超4921張，激勵股價大漲8%，今日國安基金入場，但金融股卻全面走跌，兆豐金今日股價則由紅翻黑，股價大跌近5%，至中午12時45分，暫報36.45元、下跌1.45元。

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