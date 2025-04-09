中國報復關稅川普反擊還沒完！中國「廉價貨物」關稅提高3倍

中國「廉價貨物」將被課徵價值90%關稅或75美元，並在6月1日後升至150美元，理由是中國政府實施了報復性關稅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前終止中國的「廉價貨物」透過「小額豁免」（de minimis）制度享有的免關稅待遇，原規定徵收價值30%或25美元的關稅，但在中國宣布關稅報復後，傳出川普怒將「廉價貨物」關稅提高3倍，將被課徵90%或75美元。

來自中國的「廉價貨物」，先前允許價值低於800美元的商品免關稅、僅需「最低限度」檢查即可進入美國，川普上週簽署了一項行政命令，從5月2日起終止針對中國貨物進口的漏洞，從中國透過國際郵政系統寄往美國、價值低於800美元的小額包裹，將被徵收相應關稅。

請繼續往下閱讀...

美國政治新聞網站「Axios」報導，原本規定來自中國與香港、價值在800美元以下的商品，每件商品會被徵收價值30%或25美元的關稅，取其較高者；到了6月1日以後，每件商品的稅額將進一步提高至50美元。

不過傳出在當地時間8日，白宮將這些徵稅金額提高了3倍，「廉價貨物」將被課徵價值90%關稅或75美元，並在6月1日後升至150美元，理由是中國政府實施了報復性關稅。

近年來透過這種方式進入美國的包裹數量激增，去年達到14億件。目前進入美國的所有包裹中有超過90%都是透過「小額豁免」制度進入，其中約60%來自中國，主要由Temu和Shein等零售電商主導。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法