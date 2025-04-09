奧義智慧擬在台IPO 獲中華電子公司投資

中華資安斥資6500萬入股奧義智慧母公司賽博創新科技。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕中華資安（7765）今天宣布，投資入股英屬開曼群島賽博創新科技股份有限公司（CyCraft Technology）新台幣6500萬元。賽博創新科技（7823）為台灣AI資安原廠「奧義智慧」的100% 控股母公司，現正推動在台灣的IPO（首次公開發行）計畫，並已完成申報輔導。

奧義智慧今天發布新聞稿表示，中華資安是中華電信集團旗下的資安專業服務公司，此次資本合作開創台灣資安產業的合作模式，深化企業資源整合，創造互補綜效，打造「台灣資安國家隊」，共同因應日趨複雜的全球資安挑戰。

請繼續往下閱讀...

中華資安與奧義智慧將整合各自的專業技術與場域經驗能力，共同提升台灣企業的資安防護能力，並拓展國際市場，雙方預計從2大面向推動合作：

一是市場拓展，結合奧義智慧的AI資安產品，及中華資安的資安專業服務專長和服務團隊，共同協助台灣公部門、上市櫃公司、甚至是其他承受資安威脅的中小企業，抵禦來自全球的資安威脅，提供高效且具性價比的資安解決方案。

二是國際能見度，共同拓展國外資安市場，提升台灣資安產業在國際市場的能見度，並發揮台灣資安產業累積的經驗及競爭力，以「台灣資安國家隊」用台灣的AI資安防護能量，協助周邊國家提升資安防護力，開啟國際資安拓銷新商業模式。

賽博創新執行長吳明蔚表示，這次合作是國內最強AI資安原廠與最強資安服務大廠的共好雙贏，讓AI賦能頂尖資安專家，更代表台灣環境孕育出100%台灣自研專利技術、自產SaaS軟體即服務、自銷經營國際品牌，並展現Taiwan Can Help的願景，讓AI資安服務能量拓及國內外的百工百業。

中華資安國際總經理洪進福指出，奧義智慧是國內少數具有端點與威脅管理資安產品自主研發能力的資安公司，透過與奧義智慧的策略聯盟，中華資安能夠為客戶提供更創新、更值得信賴的資安服務，共同提升台灣資安產業的實力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法