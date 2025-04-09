晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普對中加徵關稅累計達104％ 實際關稅稅率更逼近125％

2025/04/09 13:02

美國總統川普8日正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%。《華爾街日報》指出，美國對中國實際關稅稅率可能高達約125%，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。（法新社）美國總統川普8日正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%。《華爾街日報》指出，美國對中國實際關稅稅率可能高達約125%，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普4月8日正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%。《華爾街日報》指出，美國對中國實際關稅稅率可能高達約125%，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。

　全球資本市場評論平台The Kobeissi Letter在4月8日晚間發文指出：「川普正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%，這意味着20%+34%+50%的關稅將開始生效，中國已誓言要在這場貿易戰中奉陪到底。」

　《華爾街日報》分析指出，美國對中國徵收的關稅如此之高，主要有3大原因。首先，川普在今年2月、3月已因中國在鴉片類毒品芬太尼貿易中扮演的角色，而對中國進口產品各加徵10%的關稅，累計關稅達20%。

　隨後，川普4月2日表示，將對中國加徵34%的對等關稅，使第二任期內的對中關稅總額達到54%。第三，當中國表示將對美國34%的對等關稅進行報復時，川普撂下狠話，將在4月9日早上對等關稅制度生效時，再對中國進口產品加徵50%的關稅，累計美國對中國所有進口產品徵收的關稅總額達到104%。

　但值得注意的是，美國對中國的實際關稅稅率甚至更高，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。

　在川普的第一個總統任期內，他對中國大量的進口產品提高關稅，前總統拜登上任後延續川普的關稅政策，並對中國一些進口產品再提高關稅。

　根據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）的數據，川普第二任期前美國對中國進口產品徵收的平均關稅稅率約為20.8%，若加上川普今年迄今對中國所有進口產品徵收的104%關稅，使得對中國所有進口產品的平均關稅稅率逼近125%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財