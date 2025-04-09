川普對中加徵關稅累計達104％ 實際關稅稅率更逼近125％

美國總統川普8日正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%。《華爾街日報》指出，美國對中國實際關稅稅率可能高達約125%，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普4月8日正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%。《華爾街日報》指出，美國對中國實際關稅稅率可能高達約125%，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。

全球資本市場評論平台The Kobeissi Letter在4月8日晚間發文指出：「川普正式簽署行政命令，將對中國關稅提高至104%，這意味着20%+34%+50%的關稅將開始生效，中國已誓言要在這場貿易戰中奉陪到底。」

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《華爾街日報》分析指出，美國對中國徵收的關稅如此之高，主要有3大原因。首先，川普在今年2月、3月已因中國在鴉片類毒品芬太尼貿易中扮演的角色，而對中國進口產品各加徵10%的關稅，累計關稅達20%。

隨後，川普4月2日表示，將對中國加徵34%的對等關稅，使第二任期內的對中關稅總額達到54%。第三，當中國表示將對美國34%的對等關稅進行報復時，川普撂下狠話，將在4月9日早上對等關稅制度生效時，再對中國進口產品加徵50%的關稅，累計美國對中國所有進口產品徵收的關稅總額達到104%。

但值得注意的是，美國對中國的實際關稅稅率甚至更高，因為104%關稅還必須加上川普第二任期開始前就存在的關稅。

在川普的第一個總統任期內，他對中國大量的進口產品提高關稅，前總統拜登上任後延續川普的關稅政策，並對中國一些進口產品再提高關稅。

根據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）的數據，川普第二任期前美國對中國進口產品徵收的平均關稅稅率約為20.8%，若加上川普今年迄今對中國所有進口產品徵收的104%關稅，使得對中國所有進口產品的平均關稅稅率逼近125%。

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