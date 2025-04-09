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美加關稅104％ ！人民幣貶至新低 台幣也遭拖累

2025/04/09 12:28

美加關稅104%，人民幣貶至新低，台幣也遭拖累（記者陳梅英攝）美加關稅104%，人民幣貶至新低，台幣也遭拖累（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對中強硬立場不滿，再加徵50%關稅，中國面臨高達104％關稅下，人民幣在岸價、離岸價紛紛貶至歷史新低，新台幣兌美元匯率也受到拖累，早盤最低觸及33.1元、貶近1角，中午暫時收在33.073元、貶值6.6分，台北外匯經紀公司成交量7.81億美元。

美國對等關稅4月9日起生效，白宮官員證實將對中國加徵104%高額關稅，美中對峙情勢升溫，兩大市場經濟都將受到重創，避險資金流向日圓與瑞士法郎，美元指數走低，人民幣離岸價昨晚一度觸及7.4286兑1美元，創有紀錄以來新低，今早雖然出現反彈，但在岸價早盤則跌破7.35兑1美元關卡，同樣改寫新低。

人民幣暴跌之外，韓元早盤也觸及1487.3兑1美元，創下2009年金融危機以來新低。

新台幣匯價過去3天在央行強力穩匯以及出口商拋匯助攻下，逆勢走升，昨日還一度見到32字頭，在亞幣中表現相對強勢。今早則隨國際匯市反應，再度走貶，惟盤中最低33.1元，未脫離昨日區間，表現仍相對平穩。

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