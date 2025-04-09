牌照稅開徵中！彰化鼓勵數位繳稅加碼送電子禮券

每年4月使用牌照稅開徵，彰化縣地方稅務局提醒民眾，多使用數位方式繳稅，方便又省時、省事。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年使用牌照稅開徵期從4月1日到30日止，目前開徵中，彰化縣地方稅務局提醒民眾，收到繳款書後別忘了按時繳納。為鼓勵民眾多利用行動支付或電子繳稅管道，今年特別推出「繳稅送禮券」活動，只要透過手機繳納，還有機會獲得 100 元電子禮券。

民眾要繳納使用牌照稅除了到銀行、超商繳納外，也可多利用電子支付帳戶轉帳，手機滑一滑就能搞定。（圖縣府提供）

彰化縣地方稅務局表示，繳款書已於3月21日寄出，若還沒收到，或不小心弄丟了，可上網（https://net.tax.nat.gov.tw）線上查詢及繳納，也能直接使用手機掃描 QR Code 一指完成。若應繳金額在3萬元以下，也可至四大超商的多媒體機輸入車號及身分證字號，列印繳費單後在櫃檯付款，操作簡單、方便又快速。

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有鑑於民眾使用數位繳稅比例逐年提升，今年彰化特別推出繳稅加碼送活動，在4月1至30日期間，民眾若透過行動支付或電子支付帳戶完成繳稅，並上傳證明，或選擇電子稅單並繳納成功，前50名完成登錄者，可獲得100元電子禮券。中獎名單將於5月16日公告於稅務局官網與臉書專頁，5月30日前寄出通知。活動登錄網址：https://reurl.cc/YYdy2l。

稅務局也提醒，若逾期繳納，每超過3天就加收1% 滯納金，最多可加至10%，超過30天未繳還可能被移送強制執行，甚至在路邊被查獲車輛稅未繳，也會被開罰最高原稅額1倍的罰鍰。

相關疑問請撥打免費服務專線 0800-476969，或電洽（04）7239131 分機 162 至 169、177，由專人提供協助。

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