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就安基金審計報告從「用途未符」改成「關聯性不高」 遭轟官官相護

2025/04/09 12:30

就安基金審計報告文字從「用途未符」改成「關聯性不高」，遭多位立委砲轟官官相護（記者李靚慧翻攝）就安基金審計報告文字從「用途未符」改成「關聯性不高」，遭多位立委砲轟官官相護（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對勞動部就業安定基金近5年有逾7224萬使用，遭審計部提出報告指出「用途規定未符」，但近日卻改成「關聯性不高」，遭立委砲轟根本「官官相護」、「欲蓋彌彰」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長，對於「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」進行專題報告，並備質詢。

立委陳菁徽指出，審計部報告原本認定就安基金的使用「用途規定未符」，但在昨日卻改成「關聯性不高」。質疑「用途未符」的意思是使用方法與原本設計、規定不符合，但改成「關聯性不高」，意思變成可能沒有違規誤用問題，質疑是否有上級施壓？

審計部副審計長李順保解釋，自去年底至今，與勞動部來來回回的核覆公文，因就業安定基金有個收支保管運用辦法第5條有規定基金使用，第12款有「其他使用支出」，因此勞動部有很大的行政裁量權，列出的演唱會、紅包袋等使用，雖然與3大用途關聯性不高，但「沾得上邊」是修改文字的主因，後續若勞動部願意改正、拿掉這條款，審計部認為是有進步的狀況。

根據就安基金收支保管運用辦法，基金主要用途包括「促進國民就業」、「提升勞工福祉」、「外籍勞工管理」及「勞工權益扶助」4大項。立委王育敏質疑，舉辦演唱會與就安基金使用明顯不符，勞動部為何不敢追究？

立委洪孟楷也指出，前勞動部長許銘春舉辦演唱會動用的368萬，包括燈光音響舞台，質疑剪成8支影片核銷預算，審計部也認為不合理。但不只如此，根據審計報告，勞動部還有動用632萬元製作5支影片，結果是拍一支影片，剪成５支短影片來核銷632萬，質疑就安基金過去3年虧損200億元，但勞動部要用2025年的預算來補2021、2022、2023年濫用的經費，而不是向個人追究財務責任。

洪申翰解釋．目前必須依據審計部的要求執行，勞動部會配合檢調司法，若司法判定有侵占，涉及個人財務責任將追究、追回，但目前認定應予收回的部分，仍是爭取編列以後年度公務預算，歸墊就安基金。若未來審計部判定要剔除追繳，就會依法進行追繳。

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