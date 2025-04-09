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高捷世運站東側A5街廓公辦都更招商 捷運局：打造半導體A辦

2025/04/09 12:33

高捷世運站東側A5街廓公辦都更招商模擬圖。（捷運局提供）高捷世運站東側A5街廓公辦都更招商模擬圖。（捷運局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合台積電高雄P1廠今年量產、P2廠今年完工，高市捷運局辦理捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，未來完工後除提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用外，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋連通R17世運站，帶動周邊生活機能發展。

台積電高雄P1廠近日已掛上「tsmc」Logo，目前幾近完工，將生產2奈米，力拚今年上半年正式量產，P2廠則預計今年完工；針對P3至P5廠，南科局目前正執行楠梓園區籌設計畫，市府也協力各廠營運需求同步興建園區公共設施，P4、P5都市計畫變更已在今年4月2日經市都委會審議通過，俟環評完成後啟動建廠。

捷運局長吳嘉昌表示，配合半導體、AI產業及相關供應商商辦需求，捷運局辦理R17世運站東側A5街廓公辦都市更新，距離台積電楠梓廠僅1.5公里，土地面積13884平方公尺（4200坪），建蔽率50%、容積率300%，經114年4月7日公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積之1.5倍，今年初中油將依都市計畫規定完成土地移轉市府程序，並由捷運局依都市更新條例第12 條、第13 條暨都市更新事業實施者公開評選辦法等規定，公開評選委託都市更新事業機構為實施者。

本案要求實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦、產業作業面積室內600坪供半導體及科技產業進駐、市府分回室內面積至少5491坪之出租型企業安家宅，供半導體、AI產業員工租用。

實施者另需興建立體連通廊道銜接基地至捷運R17世運站，總開發量體3.8萬坪（含車位），預估總投資人金額93億元，本案於114年4月9日公告招商，114年8月8日截止投標，歡迎投資人踴躍投標。

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