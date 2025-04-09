賈永婕首訪台中101預定地 稱置地廣場是台中交通樞紐、發展非常有信心

台北101董事長賈永婕（右3）陪同於立法院財政委員會召委賴士葆（右2）等人視察「台中101」預定地，台中市副市長鄭照新（左3）說明工地區位。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台北101董事長賈永婕於3月24日與國泰人壽簽署商場合作契約，宣布進軍台中打造「置地廣場台中」後，今天上午陪同立法院財政委員會召委、國民黨立委賴士葆等3名藍委視察「台中101」預定地（台灣大道與文心路口）視察，賈永婕說，對台中置地廣場非常有信心，這裡是台中交通的樞紐一定會是我們的一個很棒的商業中心，台中團隊這麼支持我們真的很開心。

媒體在場詢問賈永婕，對於美國課予重稅是否對101營運造成影響，賈永婕說，我們沒有耶，要交給中央去協調，我們就是很冷靜的面對這件事情。

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101公股銀行董事代表包括兆豐金董事長董瑞斌、合作金庫董事長林衍茂、彰化銀行總經理周朝崇及第一銀行、中信金控代表等數十人，聽取商場開發單位國泰人壽及三井工程簡報工程進度，目前置地廣場工地仍在整地以便進行開挖。

立法院經濟委員會召委賴士葆、國民黨立委林思銘及在地西屯區立委廖偉翔等3名藍委到場，由台中市副市長鄭照新簡報置地廣場所在西區發展現況，鄭照新說，101位於捷運藍綠線交會處，相當於台北捷運忠孝復興站地點，而中台灣消費商圈百貨1年金額破940億元，未來台中101、北屯漢神商圈結合七期商圈可望年突破1千億元消費總額。

賴士葆表示，美國總統川普重課台灣要課徵32%「折扣對等關稅」（Discounted Reciprocal），將在明天（10日）排專案報告邀官員及產業界說明影響狀況，今天是排考察台中101工地是上週排的，台灣每年GDP（生產毛額）有7成需要外銷市場，受到關稅影響可能有阻礙，但內需市場也有近6成非常重要需要補強關稅損失，而台中101位於台灣大道旁，建議改名「中台灣101」將更具備消費潛力。

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