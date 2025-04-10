黑色星期一全球股市狂瀉！ 00982B開募 專家：關稅避風港首選

美國總統川普的關稅風暴引發全球股災。（示意圖，資料照）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國總統川普的關稅風暴引發全球股災，台股也在清明連假結束後面臨補跌的命運，終場暴跌2065.87點，突破史上單日最大跌點紀錄，市值蒸發6.6兆元，成交值新台幣1474.72億元，創2022年12月以來單日新低量。

面對全球的市場震盪，投資人開始尋找避風港重新布局資產。根據彭博的資料顯示，在全球主要股市幾乎都出現重挫的風口浪尖上，債券市場表現相對穩健，投資級債上漲0.33%，展現出強大的抗震能力，是相當適合關注的防禦性資產。

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在這波避險風潮之中，由富蘭克林華美投信於4月7號開始募集的「富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF」（00982B）備受關注，這檔ETF主打長年期、BBB等級的投資級美元公司債，屬於收益較佳且波動相對較小的防禦型商品，尤其適合投資人股市劇烈波動的環境中布局。當升息循環結束、經濟放緩甚至衰退風險時，這類具備「資本利得潛力」與「固定收益保障」的資產，便能提供一個穩定現金流來源，同時享有債券價格反彈的空間。根據歷史經驗，過去五次美國進入降息周期時，長年期投資級公司債平均年化報酬率可達9%，表現遠勝美國公債與一般投資級債。

00982B聚焦追蹤ICE 20年期以上，具穩定現金流能力的美國投資級公司債，殖利率高達6.15%。其成分債涵蓋超過105家企業、224檔債券，產業配置多元，具備高度分散風險特性，同時導入「收益平準金」制度，即使在募集初期大額資金湧入，也能維持穩定的每單位配息，避免投資人擔心息收被稀釋。

根據回測指數歷史數據顯示，過去一年該指數每月平均配息率落在0.45%左右，換算年化收益率約達5.4%至6.2%，在同類型債券ETF中表現穩健。以目前殖利率6.15%來看，對於希望透過穩定現金流因應退休、教育或生活開支的投資人而言，能提供具吸引力的現金回報來源，且相較於股息具備更高可預測性與穩定性，有助於長期財務規劃。

對於想在市場修正期積極防守的投資人而言，00982B不僅是資產配置的穩健選擇，也是一項具備抗跌特性的收益型工具。

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