京元電3月、Q1營收成長，股價抗跌（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕測試大廠京元電（2449）公告3月營收26.44億元，月增15.67%、年增24.27%，創1年來新高，第1季累計營收為73.15億元，季增0.25%，年增22.39%。

因營收顯著成長，帶動京元電今股價跳空大漲，以78.4元開盤，較昨上漲3.7元、漲幅接近5%，但盤中翻黑，最低來到70元，截至10點40分，股價在平盤震盪，成交量約1.24萬張。

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京元電第1季逢過年、工作天數短，但營收較上季與去年同期成長，預估第2季與下半年也可望往上，主要受惠高速運算相關晶片動能。

對於川普揮關稅大刀的產業變數，京元電認為還有待觀察，但公司會在四面向努力因應，包括財務紀律、掌握市場機遇、追求營運成長，強化工程技術等。

至於轉投資中國蘇州京隆案，京元電已於2月完成出售交割，即使少了這塊營收與獲利的認列，全年還是可維持成長，因AI佔比續往上。

法人預估，京元電今年來自AI測試需求持續強勁，營收可望年增2到3成。

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