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美貿易代表：關稅策略不會變 企業感到痛苦是必然

2025/04/09 12:58

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（歐新社）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週二（8日）向參議員表示，川普政府短期內不會改變關稅策略，並警告，為了將製造業帶回美國，企業勢必要承受一些痛苦。

《路透》報導，葛里爾出席美國參議院財政委員會聽證會時表示，對歐盟、中國、巴西等57個貿易夥伴的全面關稅將在週三（9日）凌晨生效，幾天前，美國剛對進口商品全面課徵10％基準關稅。

葛里爾稱，總統已清楚表明，短期內不會給予豁免或例外。過去的關稅豁免制度漏洞百出，就像「瑞士起司」一樣，未能減緩美國1.2兆美元（約新台幣39.7兆元）貿易逆差的擴大。川普政府目前正在與50多個國家談判，但葛里爾表示，若要獲得減免貿易夥伴需降低關稅和非關稅壁壘，好讓美國貿易更加平衡。

中國已對華府採取反制措施，不過此舉導致川普將針對中國加徵的關稅稅率一舉上調至104％。葛里爾直言，大多數貿易夥伴選擇不報復是「好消息」，其他國家已表明，他們希望能找到一條互惠的途徑，中國卻沒有這麼說，華府將拭目以待。

葛里爾拒絕透露川普貿易談判的時間表，僅稱美國貿易代表辦公室正在與其他國家迅速行動。葛里爾表示，貿易赤字已經存在數十年，這不會在一夜之間解決。

川普今年2月對中國發起首輪貿易戰以來，葛里爾是首名面對國會的政府貿易官員。從那時候開始，川普政府逐步將關稅擴大到加拿大、墨西哥、鋼鐵、鋁和汽車領域，並在上週進一步宣佈廣泛的全球關稅。

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