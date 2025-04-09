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川普關稅今生效 美國酒商憂心忡忡

2025/04/09 10:39

隨著關稅即將生效，美國酒商感到憂心忡忡。（示意圖，美聯社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆隨著關稅即將生效，美國酒商感到憂心忡忡。（示意圖，美聯社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國對貿易夥伴的對等關稅將於美東時間4月9日凌晨12點1分（台灣時間9日中午12點01分）生效。外媒報導，隨著關稅即將生效，美國酒商感到憂心忡忡。

《路透》報導，亞特蘭大安斯利酒商 （Ansley Wine Merchants） 老闆威廉姆斯 （Adam Williams）週三（9日）受訪時指出，即將生效的關稅將導致所有東西的價格上漲，當中包括他所銷售的進口葡萄酒和烈酒，成本都將會飆升至普通消費者無法支付的價格。

近日，美國葡萄酒零售商協會也發布聲明稱，預計川普關稅生效後，將會出現大幅收入減少、裁員和企業關閉的情況。

美國貿易組織全國葡萄酒零售商協會則認為，希望關稅刺激美國國內葡萄酒銷售的想法「是錯誤」，在面對全面關稅導致的價格上漲，消費者將控制支出，葡萄酒等非必需品將成為他們首先削減不買的東西。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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