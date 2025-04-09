電池盒廠精確第1季營18.4億元 年增166.75％

電池盒廠精確（3162）3月營收6.38億元，較去年同期成長129.35%，累計第1季營收達18.4億元，較去年同期成長166.75%，並創營收單季歷史新高。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電池盒廠精確（3162）3月營收6.38億元，較去年同期成長129.35%，累計第1季營收達18.4億元，較去年同期成長166.75%，並創營收單季歷史新高。

精確表示，精確市場主要在中國和歐洲，並沒有對美銷售任何的商品，本次關稅對精確的營收沒有直接的影響。

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精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，隨著製造據點逐步滿足客戶需求，公司並於歐洲及中國內地各處設廠可就近直接運送至當地重要客戶，也形成後續競爭者的進入障礙。

正因於歐洲及中國於客戶端就近生產除了節省運費之外，產品於歐洲及中國當地屬於內銷，更避免了本次關稅貿易戰提高關稅的風險。

精確第1季營收表現超出預期，今年一開春即接獲新訂單:東風嵐圖大SUV、小鵬G6及商用車平台、中創新航及日產汽車皆為3-6年的長約訂單，新訂單總額達人民幣10億元以上（約新台幣45億元以上）。

原本預估歐洲廠2月營收表現平穩，卻出乎意料之外營收相當突出，訂單持續增加中。

今年因新訂單的持續挹注營收及獲利成長可期，且皆為長期訂單展望未來營運應該處於審慎樂觀，穩步向上的態勢。

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