川普自爆曾告訴台積電 若不在美設廠生產將面臨100％稅

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）表示，自己先前告訴晶圓代工龍頭台積電（2330）如果該公司不在美國設廠生產，將面臨100％的稅。

《路透》報導，川普週二出席全國共和黨國會委員會（National Republican Congressional Committee，NRCC）舉行的晚宴，活動期間談到台積電投資美國的協議，川普稱自己告知台積電，若是不履行投資美國的承諾，將被課徵100％的稅。

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川普隨後也批評前總統拜登（Joe Biden）政府向台積電子公司提供的66億美元（約新台幣2182.9億元）補助，這筆資金被用於台積電在亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠，川普直言，半導體公司根本不需要這筆錢。

台積電董事長暨總裁魏哲家在今年3月赴美，與川普在白宮共同宣佈台積電在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元），擴大投資興建3座新晶圓廠、2座先進封裝廠及一間主要研發團隊中心，這是美國史上最大的單項外國直接投資案。

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