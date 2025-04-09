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國安基金護盤》台積電、金融股穩盤 指數跌逾300點

2025/04/09 09:11

台積電、金融股穩盤，指數跌逾300點（資料照）台積電、金融股穩盤，指數跌逾300點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布的關稅政策仍使市場愁雲慘霧，美股8日開高大跳水，終場4大指數全數收黑，受此衝擊，日股週三早盤暴跌逾1100點，指數又失守32000點，台股在國安基金護盤下，週三台積電開盤僅小跌7元，指數開盤跌122.51點，以18337.44點開出，不過，在類股普遍拉回下，指數一度跌287點，測18172點，不過，在台積電股價黑翻紅，加上富邦金、永豐金、兆豐金、中信金等金融股逆揚下，指數跌勢收斂，但在賣單再度殺出，台積電在平盤上下震盪，指數跌勢擴大到300點，測18100點。

日股週三以32206點開出，指數跌806點，或2.44%，在賣單殺出，指數摜破32000點，觸及31875點，大跌1137點，或3.44%，早盤在賣單沉重下，跌點在千點之上。

至於南韓綜合指數則小跌，以2339.99點開出，跌4.24點，早盤指數報2317.39點，跌16.84點或0.72%。

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