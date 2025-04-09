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對等關稅上路倒數！投行點名「這5國」最有可能談好協議

2025/04/09 10:03

川普對等關稅上路倒數，投行預測，美國將和一些貿易夥伴在接下來幾天內達成協議。（彭博）川普對等關稅上路倒數，投行預測，美國將和一些貿易夥伴在接下來幾天內達成協議。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統對全球各國大規模加徵關稅，令投資人與企業陷入不安，不過投行傑富瑞（Jefferies）永續與轉型策略主管沙阿（Aniket Shah）預測，美國將和一些貿易夥伴在接下來幾天內達成協議，其中英國、日本、越南、印度與柬埔寨是最有可能與美國快速達成協議的5個國家。

《巴隆周刊》（Barron's）報導，白宮日前表示，已有多達70個國家表示有意願展開談判，但中國不在其中，而且一切還是充滿變數與不確定性，沙阿也沒有抱著不切實際的幻想，他認為，川普政府打算全面重寫全球貿易架構，若未達成此目標，都將被視為失敗。

但拋開所有未知和不確定的因素，沙阿認為英國、日本、越南、印度與柬埔寨是最有可能與美國快速達成協議的5個國家，他並依據供應鏈與客戶所在地，推薦了一些可望受惠的個股。

沙阿認為，一些企業與這幾個國家有多重聯繫，這使得它們有可能從多方面的關稅談判中受益，如耐吉（Nike）、擁有Vans、The North Face 等品牌的威富公司（VF Corporation）、擁有Coach、Kate Spade等品牌的泰佩思琦（Tapestry）等，如果它們在越南和柬埔寨的供應商免於高額關稅，那就可望受惠。

若與英國、印度、日本達成協議的話，那波音（Boeing）可望受惠，因其在這些國家有製造和銷售據點。亞馬遜（Amazon）也可能是贏家之一，其6%的淨銷售額來自英國，4.3%來自日本。太陽能板製造商「第一太陽能」（First Solar）則因越南與印度合計占其30%產能，也可能受益。

醫療器材製造商 Cooper 與 Waters 也與英國有密切關聯，而前者在日本設有配送中心，後者在印度的營收占比超過 8%。

聚焦英國的其他公司還包括半導體供應商「安森美」 （ON Semiconductor），該公司近4分之1營收來自英國，以及嘉年華郵輪（ Carnival），其旗下的品牌「鐵行郵輪」（P&O）是英國最大的郵輪品牌。

就日本而言，傑富瑞推薦高爾夫球具製造商卡拉威（Callaway Brands）‵．因日本是其客製化高球組裝3大市場之一，而波音也在日本生產價值約 50 億美元的產品。

IC設計公司「朗格」（Allegro MicroSystems）與萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）均有逾 20% 營收來自日本；愛爾康（Alcon）的日本市場營收則排名第4，占總體 6%。航空航太公司Howmet Aerospace有約5%原物料鈦來自日本，同時日本也占其銷售約 5%。

至於越南，傑富瑞指出，鞋類品牌「德克斯」（Deckers Outdoor）大部分產品產自越南；耐吉去年有半數鞋款在越南製造，且正持續擴大服飾產能。威富公司有約 26%、Abercrombie & Fitch有約 35% 的產品來自越南，越南也是 Gap 在全球的最大採購來源地。

A&F、耐吉、威富與泰佩思琦也有相當比例的商品產自柬埔寨。

在印度方面，Gap、梅西百貨（Macy's）與 泰佩思琦的產品線也有一定比例在印度製造。波音預計至2030年對印度的交付量占比為高個位數，且印度約占全球海運冶金煤市場的4分之1，礦業公司Warrior Met Coal可望受惠。

有鑑於最終協議是否會達成，仍是未知數，市場焦點或許也會轉向其他催化劑，不過任何關稅休戰協議真的宣布，這些股票可能會迎來最大幅度的反彈。

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