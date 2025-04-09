美中關稅衝突升級！國際油價創4年新低

國際油價週二（8日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人預期美中貿易戰升溫，將加劇經濟衰退的可能性，國際油價週二（8日）下跌超過每桶1美元，創下4年新低。

紐約西德州中級原油5月交割價下跌1.12美元，或1.85%，收每桶59.58美元。

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布蘭特原油5月交割價下跌1.39美元，或2.16%，收每桶62.82美元。

自從美國總統川普於4月2日宣布，將對所有美國進口商品加徵關稅以來，2大原油期貨價格已下跌了16%。

由於中國對美國總統川普的對等關稅採取強硬回擊態勢，川普7日宣布對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率將達104%，預計9日生效。

中國商務部則回應，中國將奮戰到底，進一步加劇了全球經濟萎縮的擔憂。

在盤後交易中，2大原油期貨價格持續下跌。紐約期油進一步下探至每桶57.88美元，而美國股市主要指數也同步走弱。

金融服務公司StoneX市場策略總監霍德斯（Alex Hodes）表示：「目前的局勢表明全球經濟衰退的可能性，市場對能源需求下降的憂慮浮現。」

高盛如今預測，到2025年12月，布蘭特與紐約期油價格，將分別降至每桶62美元與58美元；而在2026年年底，在不同情境下，將進一步降至55與51美元。

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