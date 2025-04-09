還能上車嗎？Q1黃金ETF流入226.5噸創3年新高 WGC給最新看法

WGC公佈數據顯示，第1季黃金ETF流入226.5噸創3年新高（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普關稅不斷升級下，支撐黃金需求，世界黃金協會（WGC）週二發佈的數據顯示，2025年第1季度實物支持的黃金ETF流入226.5噸，創3年來新高，主因是美國主導的貿易戰恐懼加劇，嚴重打擊了風險偏好，展望未來，在對等關稅9日正式生效，預計關稅將擾亂全球供應鏈，加劇對美國經濟衰退的擔憂，將推動對黃金等避險資產的更多需求。

外媒報導，黃金ETF在截至3月31日的3個月內流入約226.5噸黃金，這是自2022年第1季度以來的最高流入量，當時俄烏戰爭爆發導致黃金ETF創下271.7噸的流入量。

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但以美元計算，第1季度ETF流入額飆升至211億美元（約新台幣6963億元），達到2020年第2季度以來的最高水平，當時市場因COVID-19疫情而遭受重創。

世界黃金協會指出，ETF流入量的增加使黃金價格在最近幾週飆升至超過每盎司3168美元歷史新高。北美買家是流入量的最大來源，其次是歐洲和亞洲。

黃金需求主要受到川普對幾個主要全球經濟體徵收高額貿易關稅影響的擔憂推動。

川普的對等關稅於上週公佈，將於4月9日生效，這些關稅引起了幾個主要經濟體的憤怒和報復，特別是中國，中國警告與華盛頓的貿易戰將升級。川普對此回應，威脅將對中國的關稅提高到104%。

預計川普的關稅將擾亂全球供應鏈，同時大幅增加美國的進口成本，可能會支撐通膨，加上，對美國經濟衰退的擔憂也迅速增長，推動了對黃金等避險資產的更多需求。

另，FXTM資深研究分析師Lukman Otunuga表示，由於貿易緊張和美國利率下降的前景提振黃金的魅力，讓黃金仍然看漲，若金價漲破3055美元，就有機會挺進3100美元至3130美元。

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